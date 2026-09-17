W skrócie Partia Robotnicza-Socjaldemokraci oraz inne ugrupowania lewicowe zdobyły łącznie 176 mandatów w wyborach parlamentarnych w Szwecji.

Koalicja centroprawicowa z premierem Ulfem Kristerssonem i Szwedzcy Demokraci uzyskali razem 173 mandaty.

Magdalena Andersson z Partii Robotniczej-Socjaldemokraci otrzyma misję utworzenia rządu, a partia zapowiedziała kontynuację polityki bezpieczeństwa oraz wsparcie dla Ukrainy.

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Rządząca krajem od 2022 r. centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona oraz skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci zdobyli razem 173 mandaty.

Do ostatniej chwili ważyły się losy ostatniego mandatu, który podczas liczenia ostatnich 300 tys. głosów oddanych na późnym etapie głosowania przedterminowego oraz za granicą przechodził z jednego bloku do drugiego.

Szwecja. Lewica oficjalnie wygrała wybory parlamentarne

Partię Robotniczą-Socjaldemokraci poparło 28 proc. wyborców (co daje 99 mandatów), Partię Lewicy - 8,4 proc. (30 mandatów), Partię Centrum - 7 proc. (25), a Partię Ochrony Środowiska-Zielonych - 6,1 proc. (22).

Z kolei Umiarkowana Partia Koalicyjna Kristerssona otrzymała 19,8 proc. (70 mandatów), Szwedzcy Demokraci - 17,5 proc. (62), Chrześcijańscy Demokraci - 6,2 proc. (22), a Liberałowie - 5,3 proc. (19). Frekwencja wyniosła 84,8 proc.

Wynik wyborów oznacza, że misję utworzenia rządu w pierwszej kolejności otrzyma liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson, premierka w latach 2021-22.

Andersson w 2022 r. zdecydowała o złożeniu przez Szwecję wniosku o członkostwo w NATO. Socjaldemokraci zapowiedzieli już, że będą kontynuowali politykę poprzedniego rządu w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia Ukrainy.

Wybory w Szwecji. Premier zapowiedział rezygnację

Konserwatywny premier Szwecji Ulf Kristersson ogłosił w czwartek swoją rezygnację w związku z porażką jego ugrupowania w wyborach.

"To przewodniczący parlamentu pokieruje teraz kolejnymi etapami procesu tworzenia nowego rządu. Aby prace te mogły rozpocząć się niezwłocznie, niniejszym zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z obowiązków premiera" - napisał Kristersson na platformie X.

O ile wszystkie partie opozycyjne łączy chęć odsunięcia od władzy rządu Kristerssona i zaostrzenia polityki klimatycznej, o tyle niejasne jest, jak będzie wyglądać koalicja rządząca.

Partia Robotnicza-Socjaldemokraci rządziła już w latach 2014-21 z Zielonymi.

Natomiast między Partią Lewicy a Partią Centrum występują duże różnice programowe, zwłaszcza w podejściu do gospodarki. Lewica opowiada się za podwyższeniem podatków i rozwojem państwowego sektora usług socjalnych, a Partia Centrum, ugrupowanie skupiające rolników i małych drobnych przedsiębiorców, sprzeciwia się nowym daninom.

Pierwsza partia zapowiedziała, że będzie domagać się dla siebie tek ministrów, druga - że do tego nie dopuści.

Wśród rozwiązań możliwy jest rodzaj rządu mniejszościowego, wspieranego w parlamencie na podstawie porozumienia programowego. W taki sposób rządził Kristersson we współpracy ze Szwedzkimi Demokratami.

Partie bloku prawicowego liczą na to, że Andersson nie uda się porozumieć ze wspierającymi ją partiami. Spodziewane są długie negocjacje.



