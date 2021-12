Szwecja. Wciąż trwa gaszenie pożaru na statku w pobliżu Göteborga

Wysłane przez MSB helikoptery mają za zadanie "bombardować" płomienie wodą. Na miejscu w akcji gaśniczej uczestniczą również jednostki straży przybrzeżnej ze Szwecji i Danii.



Jak poinformowano, ogień strawił ok. 30 proc. ładunku, jakim jest drewno, ale w niedzielę rozprzestrzenianie się pożaru zostało ograniczone. Kadłub zakotwiczonego statku jest wolny od ognia. W części niezajętej przez płomienie przebywa 17 marynarzy, którzy odmówili opuszczenia jednostki.



Według MSB trwają również przygotowania do opanowania możliwego wycieku "dużej ilości paliwa", w jakie jest zaopatrzony statek. Nieznana jest przyczyna wybuchu pożaru, szwedzka policja nie podejrzewa na razie by doszło do przestępstwa.



Masowiec Almirante Storni pływa pod banderą Liberii.

