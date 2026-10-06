Szwecja ogłasza wsparcie w ramach misji NATO. "Wyślemy do Polski"

Ulf Kristersson poinformował we wtorek, że Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Szwedzki premier uzasadnił, że decyzję podjęto w związku z zagrożeniem ze strony Rosji.

- Zadaniem (szwedzkiego wojska - red.) będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę - podkreślił Kristersson na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Dowódca Pułku Obrony Powietrznej Sofia Westermark podkreśliła przy tym, że to "najbardziej skomplikowana operacja, jaką Szwecja podjęła jako sojusznik NATO".

Szwedzki nadawca publiczny SVT ustalił podano, że w związku z "napiętą sytuacją wzdłuż wschodniej granicy NATO" kraj wysyła do Polski około 100 oficerów i żołnierzy. Misja polega na wykorzystaniu systemu obrony powietrznej Patriot do ochrony ważnej bazy logistycznej przed wrogimi rakietami balistycznymi.

- Miejsce to jest zagrożone zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Jako sojusznik NATO bierzemy udział w tworzeniu systemu obrony powietrznej, który ma chronić przed dronami i rakietami - powiedziała Sofia Westermark.

Rozpoczęcie operacji planowane jest na 1 grudnia i może potrwać siedem miesięcy. Monitorowane centrum logistyczne znajduje się w Rzeszowie. Obecnie misję przeprowadza Holandia.

- To wielkie wydarzenie, zarówno dla pułku obrony przeciwlotniczej, jak i dla Sił Zbrojnych oraz Szwecji - podkreśliła dowódca Pułku Obrony Powietrznej Szwecji.

Szwedzki nadawca wskazał, że tamtejszy rząd ocenił, iż Rosja może próbować na różne sposoby zakłócić działania w tym węźle logistycznym. - Przez ten węzeł logistyczny przechodzi miesięcznie około 18 tysięcy ton sprzętu, a dla Ukrainy jest to ważne, dlatego jest to ważne również dla nas w NATO - wskazała Westermark.

- Oczywiście fakt, że część naszych sił zbrojnych znajduje się w innym miejscu, ma wpływ na sytuację, ale jesteśmy członkami NATO i obecnie najlepiej bronimy NATO, realizując tę misję w Polsce - zaznaczyła.

Do informacji przekazanych przez szwedzkiego premiera odniósł się polski wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.

- Potwierdzam tę informację. Szwedzi już jakiś czas temu deklarowali taką gotowość w ramach operacji natowskiej wsparcia logistycznego dla Ukrainy - mówił na antenie Polsat News. - Czekaliśmy aż Szwedzi przekażę tę informację. Dzisiaj możemy o tym mówić - dodał.

- To jest bardzo silne wsparcie dla całego węzła komunikacyjnego, który jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia obrony Ukrainy. Przez ten węzeł w Rzeszowie na lotnisku w Jasionce przechodzi ponad 90 proc. pomocy, która idzie na Ukrainę. Polska odgrywa w tym kontekście absolutnie kluczową rolę - podkreślił.

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