Jak przekazała stacja Euronews, Szwecja wyśle swoje oddziały bojowe na terytorium Łotwy , gdzie trwają już prace nad bazą dla skandynawskich żołnierzy. Działania są powiązane z ewentualnym przystąpieniem Szwecji do NATO. Żołnierze będą stanowić część pierwszej linii obrony przed potencjalną rosyjską inwazją na kraje bałtyckie.

Szwecja bierze udział w działaniach NATO. Umowa w jej sprawie wciąż zablokowana

Chociaż Szwecja nie należy oficjalnie do Sojuszu, to już rozpoczyna aktywne działanie w ramach jego struktur. Sztokholm rozpoczął starania o przystąpienie do NATO w 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę.