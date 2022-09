Szwecja: Gwałtowny wzrost przestępczości gangów głównym tematem wyborów

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Gwałtowny wzrost przemocy i przestępczości gangów stał się głównym tematem parlamentarnej kampanii wyborczej w Szwecji. Do września 2022 roku liczba osób, które zginęły w wyniku strzelanin wynosi 47 osób - to więcej niż przez cały zeszły rok. Sytuacja ta może zadecydować o wyniku elekcji, bowiem Szwedzi właśnie dziś udają się gremialnie do urn wyborczych, by zdecydować o przyszłości swojego kraju. Na wysoki wynik szanse mają antyimigranccy Szwedzcy Demokraci.

Zdjęcie Na wysoki wynik szanse antyimigranccy Szwedzcy Demokraci / JONATHAN NACKSTRAND/AFP / AFP