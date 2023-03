Służby ratunkowe informację o pożarze w budynku mieszkalnym otrzymały w sobotę w nocy. Na chodniku pod oknami mieszkania, z którego wydobywały się płomienie znaleziono 18-latkę. Dziewczyna nie przeżyła skoku z piątego piętra. W środku znajdowały się jeszcze cztery osoby. Jedna z nich, 50-latka również zginęła. Pozostałe trzy osoby przeżył. Wszystkie trafiły do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Śledztwo w kierunku morderstwa

Śledczy prowadzą dochodzenie w kierunku podpalenia i morderstwa. Policja przesłuchuje świadków. Rozmawiali m.in. z trójką poszkodowanych, którzy zostali hospitalizowani.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Według informacji przekazanych przez dzienniki "Expressen" i "Aftonbladet" wynika, że ktoś wlał łatwopalny płyn do skrzynki na listy, a następnie ją podpalił. Śledczy oficjalnie nie potwierdzili tych doniesień. Rzecznik policji Mats Eriksson przyznał, że prowadzone są działania na szeroką skalę oraz badane ewentualne powiązania z innymi przestępstwami.

Za podpaleniem może stać gang

"Expressen" podaje, że podpalenia mogli dokonać członkowie gangu. Ich celem nie były jednak ofiary, a 20-letni mężczyzna zameldowany w podpalonym mieszkaniu. 50-latka była jego matką, a nastolatka, która wyskoczyła przez okno - dziewczyną. Spekuluje się, że mógł on mieć powiązania z przestępcami, a ci pożarem chcieli go zwabić, bo do tej pory przebywał poza krajem.

Instagram Post Rozwiń

Mieszkańców miejscowości ogarnął strach, a policja obawia się, że atak może sprowokować eskalację przemocy.

Zabójstwo 50-latka

Dzień wcześniej w Tullinge pod Sztokholmem 50-latek został postrzelony we własnym domu. Z ranami górnych części ciała zabrano go helikopterem ratunkowym. Lekarzom nie udało się go uratować.

Instagram Post Rozwiń

Wiadomo, że ofiara była bliskim 25-latka powiązanego z grupą przestępczą. Na kilka godzin przed atakiem, policja wydała za nim list gończy.