Szwecja: Cztery lata w zamrażarce. Ciało zaginionej Norweżki odnalezione

Oprac.: Karina Jaworska Świat

Ciało ukryte w zamrażarce w szwedzkim mieście Värmland, to najprawdopodobniej zaginiona kilka lat temu Norweżka. Zwłoki mogły leżeć w chłodni ponad cztery lata. Rodzina ofiary kontaktowała się z policją w 2019 roku. Podejrzany o zabójstwo został zatrzymany, jednak przyznaje się do znieważenia zwłok, ale nie do morderstwa.

Zdjęcie W Szwecji odnaleziono ciało w zamrażarce. Zamordowana kobieta była najprawdopodobniej zaginioną Norweżką. / 123RF/PICSEL