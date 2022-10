Szwecja: Ciało nastolatka na ścieżce rowerowej. "Możliwe porachunki gangów"

Na ścieżce rowerowej w miejscowości Sandviken znaleziono postrzelonego 16-latka. Medykom nie udało się go uratować. Policja informuje, że to mało prawdopodobne, by został zastrzelony przypadkowo. Jedną z hipotez są porachunki grup przestępczych.

Zdjęcie Ciało 16-latka zostało znalezione na ścieżce rowerowej (zdjęcie ilustracyjne) / TT News Agency/Associated Press/East News / East News