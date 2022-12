Gin przechowywany był w jeziorze w specjalnym pojemniku na głębokości 23 m; był przytwierdzony do betonowej płyty ważącej 500 kg. Trunek znany pod marką "Ginial" umieszcza się tam na 100 dni, by nabrał szczególnego aromatu. Kradzież zauważono, gdy w obliczu nadchodzących świąt chciano go podnieść z dna i rozlać do butelek, za które koneserzy zapłacili w przedsprzedaży - napisał portal.

Alkohol był wart ok. 40 tys. franków szwajcarskich, czyli ok. 189 tys. zł.