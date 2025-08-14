Policja w Neuchâtel poinformowała, że do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek około godz. 14:30 na basenie Mélèzes w La Chaux-de-Fonds.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że około 10-letni chłopiec, skacząc z pięciometrowej trampoliny do basenu, wpadł na innego pływaka.

Wskutek uderzenia 67-letni mężczyzna odniósł poważne obrażenia. Mężczyźnie natychmiast udzielono pomocy i wezwano pogotowie, ale jego życia nie udało się uratować.

Na czas akcji ratunkowej z basenu ewakuowano ludzi, a następnie zamknięto obiekt do końca dnia.

Szwajcaria. Na basenie zginął 67-latek. Policja poszukuje dziecka

Policja przesłuchała świadków wypadku, ale na razie funkcjonariuszom nie udało się ustalić tożsamości chłopca, który po wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia.

Ustalono, że poszukiwane dziecko ma około 10 lat i brązowe włosy. Chłopiec miał na sobie ciemnoniebieskie kąpielówki i prawdopodobnie towarzyszyła mu kobieta.

Funkcjonariusze zaapelowali do osób, które mają istotne informacje w sprawie o zgłoszenie się na policję.

W sprawie śledztwo wszczęła prokuratura, która bada szczegółowe okoliczności zdarzenia.

