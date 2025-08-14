Szwajcaria. Tragiczna śmierć mężczyzny na basenie. Policja szuka 10-latka

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Szwajcarska policja poszukuje 10-latka, który brał udział w wypadku na basenie La Chaux-de-Fonds. Chłopiec skończył z trampoliny do wody na pływającego tam mężczyznę, a następnie uciekł. Życia 67-latka nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek na szwajcarskim basenie (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na szwajcarskim basenie (zdjęcie ilustracyjne)dechevm123RF/PICSEL

Policja w Neuchâtel poinformowała, że do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek około godz. 14:30 na basenie Mélèzes w La Chaux-de-Fonds.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że około 10-letni chłopiec, skacząc z pięciometrowej trampoliny do basenu, wpadł na innego pływaka. 

Zobacz również:

Mielec. 12-latka przebywała kilka minut na dnie basenu, trafiła do szpitala, zdj. ilustracyjne
Podkarpackie

12-latka w śpiączce. Topiła się na basenie w Mielcu

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Wskutek uderzenia 67-letni mężczyzna odniósł poważne obrażenia. Mężczyźnie natychmiast udzielono pomocy i wezwano pogotowie, ale jego życia nie udało się uratować.

    Na czas akcji ratunkowej z basenu ewakuowano ludzi, a następnie zamknięto obiekt do końca dnia.

    Szwajcaria. Na basenie zginął 67-latek. Policja poszukuje dziecka

    Policja przesłuchała świadków wypadku, ale na razie funkcjonariuszom nie udało się ustalić tożsamości chłopca, który po wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia.

    Ustalono, że poszukiwane dziecko ma około 10 lat i brązowe włosy. Chłopiec miał na sobie ciemnoniebieskie kąpielówki i prawdopodobnie towarzyszyła mu kobieta.

    Funkcjonariusze zaapelowali do osób, które mają istotne informacje w sprawie o zgłoszenie się na policję.

    W sprawie śledztwo wszczęła prokuratura, która bada szczegółowe okoliczności zdarzenia.

    Zobacz również:

    Życia 12-latka nie udało się uratować (zdj. ilustracyjne)
    Pomorskie

    Tragedia na Pomorzu. Matka znalazła ciało 12-latka w basenie

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Polityczny WF": Będzie wejście do KRS? W rządzie powstaje planINTERIA.PL

    Najnowsze