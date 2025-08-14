Szwajcaria. Tragiczna śmierć mężczyzny na basenie. Policja szuka 10-latka
Szwajcarska policja poszukuje 10-latka, który brał udział w wypadku na basenie La Chaux-de-Fonds. Chłopiec skończył z trampoliny do wody na pływającego tam mężczyznę, a następnie uciekł. Życia 67-latka nie udało się uratować.
Policja w Neuchâtel poinformowała, że do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek około godz. 14:30 na basenie Mélèzes w La Chaux-de-Fonds.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że około 10-letni chłopiec, skacząc z pięciometrowej trampoliny do basenu, wpadł na innego pływaka.
Wskutek uderzenia 67-letni mężczyzna odniósł poważne obrażenia. Mężczyźnie natychmiast udzielono pomocy i wezwano pogotowie, ale jego życia nie udało się uratować.
Na czas akcji ratunkowej z basenu ewakuowano ludzi, a następnie zamknięto obiekt do końca dnia.
Szwajcaria. Na basenie zginął 67-latek. Policja poszukuje dziecka
Policja przesłuchała świadków wypadku, ale na razie funkcjonariuszom nie udało się ustalić tożsamości chłopca, który po wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia.
Ustalono, że poszukiwane dziecko ma około 10 lat i brązowe włosy. Chłopiec miał na sobie ciemnoniebieskie kąpielówki i prawdopodobnie towarzyszyła mu kobieta.
Funkcjonariusze zaapelowali do osób, które mają istotne informacje w sprawie o zgłoszenie się na policję.
W sprawie śledztwo wszczęła prokuratura, która bada szczegółowe okoliczności zdarzenia.