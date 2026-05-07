W skrócie Marton Mellethei-Barna, szwagier przyszłego premiera Węgier Petera Magyara, zrezygnował z ubiegania się o stanowisko ministra sprawiedliwości, wskazując na możliwy wpływ relacji rodzinnych na praworządność.

Decyzja Mellethei-Barna została uzgodniona z Magyarem, który ogłosi, kto zostanie nowym kandydatem na ministra sprawiedliwości.

Inauguracja nowego parlamentu i zaprzysiężenie Petera Magyara na premiera zostaną przeprowadzone 9 maja.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Moja nominacja na stanowisko ministra sprawiedliwości była ogromnym zaszczytem i wcale nie wynikała z relacji rodzinnych (...) ani z przyjaźni trwającej od dziesięcioleci" - wyjaśnił Marton Mellethei-Barna na wstępie oświadczenia opublikowanego na Facebooku.

Węgry. Szwagier Petera Magyara nie chce funkcji ministra

Szwagier przyszłego premiera Węgier, a jednocześnie główny prawnik kierowanej przez Petera Magyara partii TISZA, przyznał, że odmówienie funkcji szefa jednego z resortów było trudne.

"Oczywiście długo i intensywnie zastanawialiśmy się, czy powinienem przyjąć zaproszenie i doszliśmy do wniosku, że jestem gotowy do podjęcia tego zadania. Społeczny konsensus dotyczący praworządności i sprawiedliwości musi się jednak umacniać, a nie osłabiać. Relacje rodzinne i przyjacielskie z premierem temu nie sprzyjają" - zauważył.

"Wierzę, że moje członkostwo w rządzie byłoby niepodważalne z prawnego, politycznego, moralnego i ludzkiego punktu widzenia, ale teraz mogę wesprzeć tę jedność narodową, wycofując się" - dodał.

Nowy rząd Węgier. Magyar uzupełnia skład

Mellethei-Barna przekazał również, że uzgodnił z Magyarem swoją decyzję, a przyszły premier zaprosi do pokierowania resortem sprawiedliwości "odpowiedniego i zaangażowanego profesjonalistę, który będzie oceniany przez opinię publiczną wyłącznie na podstawie swojej działalności".

W komentarzu do oświadczenia na Facebooku Magyar podziękował szwagrowi za zaangażowanie na rzecz kraju, środowiska Tiszy i za podjęcie "tej trudnej decyzji". Przyszły premier podkreślił, że Mellethei-Barna "byłby fantastycznym ministrem sprawiedliwości" i nadal będzie sprawował mandat posła. Zapowiedział, że nowy kandydat na stanowisko ministra sprawiedliwości zostanie ogłoszony w piątek.

Sesja inauguracyjna nowego parlamentu Węgier, podczas której na stanowisko premiera zaprzysiężony zostanie Peter Magyar, odbędzie się w sobotę 9 maja.

"Federalnie rzecz biorąc": Czy amerykańscy żołnierze wyjadą z Niemiec? INTERIA.PL