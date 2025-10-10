Szumne zapowiedzi dyktatora. Chce stworzyć "raj"
- Historycznie na świecie nie było takiego kraju jak nasz, który musiałby realizować tak wiele zadań - powiedział Kim Dzong Un podczas obchodów 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei. Stwierdził również, że zamierza przekształcić swój kraj w "zamożniejszą i piękniejszą krainę" oraz zapowiedział budowę "raju".
W skrócie
- Kim Dzong Un podczas obchodów 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei zapowiedział budowę "socjalistycznego raju" oraz transformację kraju w zamożniejszą i piękniejszą krainę.
- W swoim przemówieniu wskazał na rosnące zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych i podkreślił konieczność rozwoju potencjału nuklearnego oraz walki z presją polityczną.
- W obchodach rocznicy wzięli udział zagraniczni goście, w tym przedstawiciele Chin i Rosji, a rozmowy miały na celu pogłębienie współpracy między krajami.
Przywódca Korei PółnocnejKim Dzong Un w czwartek wziął udział w obchodach 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei (PPK). Podczas swojego przemówienia wspomniał on o rosnącym zagrożeniu ze strony Stanów Zjednoczonych.
Stwierdził on, że w przeszłości partia musiała skupiać się jednocześnie na budowie gospodarki oraz na rozwoju potencjału nuklearnego Korei Północnej, aby "sprostać rosnącym groźbom wojny nuklearnej ze strony imperialistów z USA".
- Historycznie na świecie nie było takiego kraju jak nasz, który musiałby realizować tak wiele zadań (...) w obronie narodowej i budownictwie, jednocześnie stawiając czoła stałej i uporczywej presji, ingerencji i groźbom agresji ze strony sił zewnętrznych - powiedział północnokoreański przywódca.
Kim Dzon Un mówił o wartościach. Zapowiedział budowę "raju"
Polityk powiedział także, że prestiż międzynarodowy Pjongjangu stale rośnie, mimo "zaciekłej presji politycznej i militarnej przeciwników". Kim zaapelował także do obywateli o dalszy wysiłek, obiecując im budowę "raju".
- Z pewnością przekształcę ten kraj w zamożniejszą i piękniejszą krainę oraz w najlepszy socjalistyczny raj na świecie - powiedział.
W środę, kiedy północnokoreański przywódca odwiedził Muzeum Założycieli Partii w Pjongjangu, mówił on z kolei o wyzwaniach, jakie stoją przed PPK.
- Powinniśmy nadal konsekwentnie umacniać ścisły porządek i dyscyplinę w partii, jednocześnie priorytetowo traktując proces wykrywania i eliminowania na czas wszelkiego rodzaju elementów i działań podważających prestiż partii jako przywódcy - mówił Kim, cytowany przez KCNA.
Zaapelował on również do urzędników partyjnych. Ostrzegł ich, aby powstrzymali się od "złych praktyk, takich jak ignorancja, niekompetencja, nieodpowiedzialność, samoobrona, formalizm i oportunizm, a także arbitralność, samowola i nadużywanie władzy".
Goście w Korei Północnej. Kim spotkał się z premierem Chin
W obchodach 80. rocznicy powstania PPK wzięli udział zagraniczni goście, w tym m.in. wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. Na miejsce przybył również premier Chin Li Qiang, z którym Kim odbył rozmowę.
Jak wskazała KCNA, podczas tej dyskusji obaj politycy stwierdzili, że spotkanie otwiera "nowy rozdział" w rozwoju stosunków między obydwoma krajami pod rządami ich najwyższych przywódców. Politycy zobowiązali się także do rozszerzenia strategicznego dialogu i wymiany na wysokim szczeblu.
Jeden z czołowych zastępców Kima, Jo Yong Won, spotkał się natomiast z Miedwiediewem.
Uroczystości rocznicowe w Korei Północnej. Przełożono paradę
Czwartkowe uroczystości rozpoczęły się pokazami sztucznych ogni. Północnokoreański przywódca wziął również udział w koncercie rosyjskich artystów oraz określił, że miało to "wyjątkowy wkład" we wzmacnianie przyjaźni między oboma krajami.
Wielka defilada wojskowa została natomiast przełożona na piątkowy wieczór z powodu opadów deszczu. Przewiduje się, że zaprezentowane mogą zostać międzykontynentalne pociski balistyczne oraz drony szpiegowskie i szturmowe.