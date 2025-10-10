W skrócie Kim Dzong Un podczas obchodów 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei zapowiedział budowę "socjalistycznego raju" oraz transformację kraju w zamożniejszą i piękniejszą krainę.

W swoim przemówieniu wskazał na rosnące zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych i podkreślił konieczność rozwoju potencjału nuklearnego oraz walki z presją polityczną.

W obchodach rocznicy wzięli udział zagraniczni goście, w tym przedstawiciele Chin i Rosji, a rozmowy miały na celu pogłębienie współpracy między krajami.

Przywódca Korei PółnocnejKim Dzong Un w czwartek wziął udział w obchodach 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei (PPK). Podczas swojego przemówienia wspomniał on o rosnącym zagrożeniu ze strony Stanów Zjednoczonych.

Stwierdził on, że w przeszłości partia musiała skupiać się jednocześnie na budowie gospodarki oraz na rozwoju potencjału nuklearnego Korei Północnej, aby "sprostać rosnącym groźbom wojny nuklearnej ze strony imperialistów z USA".

- Historycznie na świecie nie było takiego kraju jak nasz, który musiałby realizować tak wiele zadań (...) w obronie narodowej i budownictwie, jednocześnie stawiając czoła stałej i uporczywej presji, ingerencji i groźbom agresji ze strony sił zewnętrznych - powiedział północnokoreański przywódca.

Kim Dzon Un mówił o wartościach. Zapowiedział budowę "raju"

Polityk powiedział także, że prestiż międzynarodowy Pjongjangu stale rośnie, mimo "zaciekłej presji politycznej i militarnej przeciwników". Kim zaapelował także do obywateli o dalszy wysiłek, obiecując im budowę "raju".

- Z pewnością przekształcę ten kraj w zamożniejszą i piękniejszą krainę oraz w najlepszy socjalistyczny raj na świecie - powiedział.

W środę, kiedy północnokoreański przywódca odwiedził Muzeum Założycieli Partii w Pjongjangu, mówił on z kolei o wyzwaniach, jakie stoją przed PPK.

- Powinniśmy nadal konsekwentnie umacniać ścisły porządek i dyscyplinę w partii, jednocześnie priorytetowo traktując proces wykrywania i eliminowania na czas wszelkiego rodzaju elementów i działań podważających prestiż partii jako przywódcy - mówił Kim, cytowany przez KCNA.

Zaapelował on również do urzędników partyjnych. Ostrzegł ich, aby powstrzymali się od "złych praktyk, takich jak ignorancja, niekompetencja, nieodpowiedzialność, samoobrona, formalizm i oportunizm, a także arbitralność, samowola i nadużywanie władzy".

Goście w Korei Północnej. Kim spotkał się z premierem Chin

W obchodach 80. rocznicy powstania PPK wzięli udział zagraniczni goście, w tym m.in. wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. Na miejsce przybył również premier Chin Li Qiang, z którym Kim odbył rozmowę.

Jak wskazała KCNA, podczas tej dyskusji obaj politycy stwierdzili, że spotkanie otwiera "nowy rozdział" w rozwoju stosunków między obydwoma krajami pod rządami ich najwyższych przywódców. Politycy zobowiązali się także do rozszerzenia strategicznego dialogu i wymiany na wysokim szczeblu.

Jeden z czołowych zastępców Kima, Jo Yong Won, spotkał się natomiast z Miedwiediewem.

Uroczystości rocznicowe w Korei Północnej. Przełożono paradę

Czwartkowe uroczystości rozpoczęły się pokazami sztucznych ogni. Północnokoreański przywódca wziął również udział w koncercie rosyjskich artystów oraz określił, że miało to "wyjątkowy wkład" we wzmacnianie przyjaźni między oboma krajami.

Wielka defilada wojskowa została natomiast przełożona na piątkowy wieczór z powodu opadów deszczu. Przewiduje się, że zaprezentowane mogą zostać międzykontynentalne pociski balistyczne oraz drony szpiegowskie i szturmowe.

