W skrócie W 2006 roku izraelski wywiad porwał i zabił w Stambule irańskiego generała Alirezę Asgariego, niesłusznie podejrzewając go o związek z zaginięciem lotnika Rona Arada.

Według amerykańskich urzędników, cytowanych przez "New York Times", generał po kilkutygodniowych przesłuchaniach został zabity, a jego ciało wrzucono do Morza Czarnego.

Obecne ustalenia wskazują, że lotnik Ron Arad zginął w 1988 roku z rąk milicji Amal, co czyni wcześniejsze operacje wywiadowcze Izraela przeciwko Iranowi bezpodstawnymi.

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Izraelski lotnik Ron Arad jest oficjalnie uznawany za zaginionego od 1986 roku po tym, jak jego samolot został uszkodzony w trakcie misji w Libanie. Wojsko Izraela twierdzi, że jest on jedynym żołnierzem zaginionym podczas działań wojennych. Poszukiwania go zakorzeniły się w żydowskiej tradycji sprowadzania wojskowych do domu, niezależnie od tego czy żyją. Na temat Arada powstały rozliczne artykuły, książki oraz filmy dokumentalne.

Rząd Izraela był zdeterminowany, aby odnaleźć lotnika. Na tyle, że Mosad posunął się do wielu działań, które z perspektywy czasu oceniane są za błędne. "New York Times" przeprowadził śledztwo, pokazujące, że izraelski wywiad na przestrzeni lat dokonał licznych zaniedbań i nietrafionych diagnoz. "Iran był straszakiem" - powiedział gazecie Avi Kalo, emerytowany starszy oficer izraelskiej armii.

Izrael porwał i zabił irańskiego generała

W 2006 roku gen. Alireza Asgari, były wiceminister Iranu i oficer Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zniknął z hotelu w tureckim Stambule. "New York Times" ujawnia, że został porwany przez Mosad. Izraelski wywiad był przekonany, że wojskowy miał on związek z zaginięciem Arada.

Nie było jednak na żadnych dowodów wiążących Asgariego ze zniknięciem izraelskiego lotnika. Mimo to był przesłuchiwany przez kilka tygodni, a ostatecznie zabity. Jeden z amerykańskich urzędników, z którym rozmawiała redakcja gazety, jest zdania, że ciało generała zostało wrzucone do Morza Czarnego.

Do podobnego zdarzenia doszło w 2021 roku. Wówczas w Damaszku Mosad porwał irańskiego generała Abdullaha Saberiego. Nie posiadał on żadnych informacji w związku z zaginięciem Arada. Jak pisze "New York Times", po przesłuchaniach został wypuszczony na jednej z ulic Johannesburga w RPA.

Sprawa Rona Arada. Izrael mylił się od samego początku?

Wspomniana gazeta przekazuje, że obecnie w Izraelu, po latach działań przeciwko Iranowi, panuje przekonanie, że Teheran nigdy nie był zamieszany w zaginięcie Arada. Zaznajomieni z informacjami wywiadowczymi izraelscy urzędnicy powiedzieli, że utwierdzają ich w tym informacje zebrane niedawno podczas wojen z Iranem i Hezbollahem.

Wielu urzędników, zaangażowanych niegdyś w poszukiwania lotnika, dziś jest przekonana, że od początku się mylili. "New York Times" przywołuje słowa Raza Zimmta, byłego analityka izraelskiego wywiadu wojskowego, który współtworzył w 2005 roku raport oskarżający Iran o zaginięcie. Powiedział on, że ocena prawdopodobnie była błędna, ze względu na "naturalną skłonność do zrzucania całej winy na reżim w Teheranie".

Jak podaje wspomniana gazeta, dziś wśród irańskich, izraelskich i amerykańskich urzędników panuje zgoda, że Arad trafił w ręce szyickiej milicji Amal. Najprawdopodobniej zginął w 1988 roku w Nabi Chit w Libanie, gdzie był więziony. W marcu wojsko Izraela odwiedziło miejscowość w poszukiwaniu ciała lotnika. Nie znaleźli niczego, a w towarzyszących operacji atakach zginęło 41 osób. - Powinniśmy byli szukać tam 20 lat temu - skwitował Kalo w rozmowie z "New York Times".

Źródło: "New York Times"



