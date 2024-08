Szukała go policja w całym kraju. Przywódca separatystów wrócił do Belgii

Przywódca katalońskich separatystów Carles Puigdemont wrócił w piątek do Belgii, gdzie od 2017 roku przebywa na dobrowolnym wygnaniu. Polityk z zarzutami ws. defraudacja pojawił się niepodziewanie w Barcelonie i przemówił do zgromadzonych protestujących. Policja starała się go zatrzymać, ale bezskutecznie.