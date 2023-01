Od ponad dwóch tygodni w Australii trwają poszukiwania maleńkiej kapsuły zawierającej radioaktywny Cez-137. Sprawę zgubionej przez służby substancji kilka dni temu nagłośniły ogólnoświatowe media.

Jak informuje "Guardian", chodzi o kapsułę o rozmiarach osiem na sześć milimetrów. Ta wypadła najpewniej z przewożącej ją ciężarówki na skutek poluzowania się jednej ze śrub. Pech chciał, że trasa, którą pokonał pojazd z substancją, wynosiła 1400 kilometrów.

Australia. Radioaktywna kapsuła poszukiwana. Służby intensyfikują działania

Teraz, gdy sprawę radioaktywnej "zguby"nagłośniły media, służby intensyfikują poszukiwania w rejonie Australii Zachodniej. W niedzielę 29 stycznia Departament Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych (Dfes) dla Australii Zachodniej przekazał, że wprowadza nowy sprzęt do wykrywania promieniowania, który można zamontować w pojazdach. Ten ma pomóc w zlokalizowaniu kapsuły.

- Ekipy służb ratowniczych podejmują skoordynowane poszukiwania kapsuły wzdłuż krytycznych odcinków trasy - poinformował David Gill, główny nadinspektor w Dfes.

Jednocześnie służby przyznają, że radioaktywna kapsuła może nigdy nie zostać odnaleziona. - To jest niestety możliwe - zaznaczył Gill.

- To, czego nie robimy, to próba znalezienia małego urządzenia za pomocą wzroku. Używamy detektorów promieniowania do lokalizowania promieni gamma - przekazał w czasie konferencji Darryl Ray z Dfes. Jednocześnie zaznaczył, że poszukiwania koncentrują się na zaludnionych obszarach na północ od Perth.

- Istnieją jednak obawy, że mała kapsuła stała mogła już utknąć w oponie innego pojazdu i może znajdować się setki kilometrów od obszaru poszukiwań - podkreślił Ray.