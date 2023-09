Szturm na Kapitol. Były lider Proud Boys z najdłuższym wyrokiem

- To był wykalkulowany akt terroryzmu. Ćwiczył i popierał stosowanie dezinformacji - argumentowali prokuratorzy podczas rozprawy skazującej przed federalnym Sądem Okręgowym dla Dystryktu Kolumbii.

Jak dodał, prokuratorzy zwrócili się do sędziego okręgowego USA Timothy’ego Kelly’ego o skazanie Tarrio na 33 lata więzienia za to, że pomagał kierować atakiem z Baltimore. Adwokaci Tarrio domagali się znacznie krótszego wyroku.

Kolejny wyrok w sprawie szturmu na Kapitol. Skazano innego lidera Proud Boys

Pod zarzutem ataku na Kapitol aresztowano ponad 1100 osób. Co najmniej 630 przyznało się do winy, a co najmniej 110 zostało w procesach skazanych. Pięć osób, w tym policjant, zginęło w trakcie zamieszek lub wkrótce po nich, a ponad 140 policjantów zostało rannych. Szkody na Kapitolu szacuje się na wielomilionowe.