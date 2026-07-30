W skrócie Około 1,5–2 tysiące migrantów z Maroka przekroczyło granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, co zostało określone przez władze lokalne jako kryzys humanitarny i społeczny.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez poinformował o mobilizacji środków, współpracy z Marokiem i podjęciu działań w celu opanowania sytuacji w Ceucie.

Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że nie ma możliwości ogłoszenia stanu wyjątkowego, ale zapewniło o posiadaniu zasobów do kontroli migracyjnej i udzielania pomocy humanitarnej.

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Jak podała EFE, w ostatnich dniach do hiszpańskiej eksklawy dotarło około 1,5-2 tys. migrantów z Maroka, opływając falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej.

To przekroczyło możliwości miasta w zakresie opieki i przyjmowania uchodźców - dodała agencja. W sieci pojawiło się wiele nagrań z momentu wdarcia się setek osób na terytorium Hiszpanii.

Migranci wdarli się do Ceuty. Premier Hiszpanii zabrał głos

Szef lokalnych władz Ceuty Jesus Vivas nazwał obecną sytuację "kryzysem humanitarnym i społecznym", wzywając rząd centralny do ogłoszenia "stanu wyjątkowego" i ustanowienia "jednego dowództwa" na szczeblu państwowym w celu opanowania sytuacji.

Później głos na temat incydentu zabrał premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

"Rząd Hiszpanii jest w pełni zaangażowany w podjęcie natychmiastowych działań w odpowiedzi na sytuację w Ceucie" - przekazał polityk we wpisie na platformie internetowej X.

"Mobilizujemy wszelkie niezbędne środki, współpracujemy z władzami Maroka i społecznością międzynarodową oraz przygotowujemy działania konieczne do jak najszybszego przywrócenia normalnego stanu rzeczy - dodał.

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Rzeczniczka hiszpańskiego rządu, na którą powołuje się AFP, przekazała, że podczas próby dostania się do Ceuty zginęło dziewięciu migrantów.

Hiszpańskie MSW: Wprowadzenie stanu wyjątkowego nie jest możliwe

W ocenie hiszpańskiego MSW ogłoszenie stanu wyjątkowego nie jest możliwe, ponieważ nie jest on przewidziany w przypadku kryzysów migracyjnych. Resort zapewnił jednocześnie, że dysponuje zasobami dla zagwarantowania zarówno bezpieczeństwa i kontroli migracyjnej, jak i niezbędnej pomocy humanitarnej.

Z kolei minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani wezwał do "zamknięcia Strefy Schengen dla Hiszpanii".

W piątek do Ceuty ma udać się hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska, aby śledzić rozwój sytuacji oraz spotkać się z tamtejszymi władzami.

Dziennik "El Pais" zauważył, że sytuacja przypomniała o kryzysie z 2021 r., kiedy to co najmniej 5 tys. migrantów zdołało przedostać się do Ceuty w ciągu jednego dnia, omijając falochron.





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