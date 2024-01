Sędziowie będą mogli używać sztucznej inteligencji do pisania wyroków sądów, ale nie do analiz prawnych. Technologia wciąż zbyt często fabrykuje informacje oraz bywa stronnicza. Jak wskazała agencja AP, decyzja o wprowadzeniu sztucznej inteligencji do sal sądowych to ważny krok dla angielskiego systemu, który powoli przyjmuje zmiany technologiczne.