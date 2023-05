Rak jest główną przyczyną śmierci na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyczynia się on do 10 mln zgonów rocznie.

W wielu przypadkach choroba może być jednak wyleczona, jeśli zostanie wcześnie wykryta, a pacjent szybko podda się leczeniu.

Wielka Brytania: Sztuczna inteligencja pomaga w diagnostyce raka

Badanie prowadzone przez naukowców z The Royal Marsden NHS Foundation Trust, The Institute of Cancer Research w Londynie oraz Imperial College, jest pierwszym, które sprawdziło czy sztuczna inteligencja może lepiej niż dotychczasowe metody rozpoznać czy niepokojące elementy na skórze stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Reklama

Według ekspertów algorytm sztucznej inteligencji działa sprawniej i skuteczniej niż obecne metody - wynika z badania.

Wyniki zaprezentowano w pracy opublikowanej na portalu eBioMedicine, należącym do pisma "The Lancet".

Zespół wykorzystał skany z tomografii komputerowej około 500 pacjentów z guzkami płuc, aby opracować algorytm sztucznej inteligencji wykorzystujący zaawansowaną analizę obrazowania (radiomikę).

Technika ta może umożliwić zauważenie ważnych danych, które nie są dostrzegalne dla ludzkiego oka.

Model AI został przetestowany w celu określenia, czy może pomóc w diagnostyce onkologicznej.

Będą kolejne badania

- Mamy nadzieję, że poprawi to w przyszłości wczesne wykrywanie raka i sprawi, że leczenie nowotworu będzie bardziej skuteczne poprzez wskazanie pacjentów wysokiego ryzyka i szybkie skierowanie ich do wcześniejszego leczenia - powiedział dr Benjamin Hunter.

Lekarz dodał, że według wstępnych wyników, model AI wydaje się dokładnie identyfikować niewielkie rakowe guzki na płucach.

- Planujemy przetestować technologię na pacjentach z większymi guzkami w klinice, aby sprawdzić, czy AI może dokładnie przewidzieć ryzyko wystąpienia u nich raka płuc - dodał.