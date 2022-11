Sztuczna inteligencja czyni postępy. Projektuje DNA

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

Przełomowy krok przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jak czytamy w renomowanym czasopiśmie "Nature", naukowcy korzystają z AI do projektowania sztucznego DNA. To ma odpowiadać za produkcję białek w komórkach, a to z kolei przełożyć się na tworzenie m.in. nowych leków oraz szczepionek.

Zdjęcie DNA; zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL