W skrócie Silny sztorm Johannes uderzył w Skandynawię, powodując odwołania pociągów i promów, w tym rejsów do Polski.

W Szwecji i Norwegii tysiące gospodarstw zostały pozbawione prądu, a mieszkańcom zalecono pozostanie w domach.

W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla regionów narażonych na silny wiatr.

Według szwedzkiego instytutu meteorologicznego SMHI, wiatr w porywach osiąga miejscami w Górach Skandynawskich prędkość 41 metrów na sekundę. Dodatkowo w wielu miejscach sytuację pogarszają opady śniegu.

Szwedzki Urząd ds. Transportu zaapelował do kierowców o wstrzymanie się z wyjazdami, niektóre lokalne drogi są nieprzejezdne, a także zamknięto most w Sundsvall.

Sztorm szaleje nad Szwecją i Norwegią. Promy do Gdańska odwołane

Państwowe koleje SJ odwołały pociągi między kurortami narciarskimi a Sztokholmem. Z powodu złych warunków pogodowych w portach pozostały promy na wyspę Gotlandia, a także z Nynaeshamn pod Sztokholmem do Gdańska. W związku z poświątecznymi powrotami wiele rejsów miało pełne obłożenie.

Na północy Szwecji ponad 15 tys. gospodarstw domowych pozostaje bez prądu.

W Polsce w związku z silnym wiatremRządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla części Pomorza. Chodzi o mieszkańców powiatu lęborskiego, nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Norwegowie mają zostać w domach. Zamknięto autostradę

W Norwegii warunki atmosferyczne zmusiły do zamknięcia drogi krajowej E6, głównej arterii komunikacyjnej łączącej Oslo z Trondheim, Bodoe i Tromsoe. Służby odnotowały przypadek zdmuchniętego z jezdni samochodu, ale nikomu nic się nie stało.

Z powodu wysokich fal wstrzymano część połączeń promowych łączących przybrzeżne wyspy ze stałym lądem. Lotniska w Bodoe, Evenes i Tromsoe zawiesiły pracę.

Około 18 tys. gospodarstw domowych w regionie Nordland zostało pozbawionych prądu.

Synoptycy z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego prognozują, że sytuacja ma powoli wrócić do normy w sobotę późnym popołudniem lub wieczorem. Do tego czasu służby radzą, by pozostać w domu.

