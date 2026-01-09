W skrócie Sztorm Goretti uderzył w północną Francję, pozostawiając setki tysięcy domów bez prądu i powodując bardzo silne wiatry.

W Anglii wydano czerwone alerty pogodowe, a awarie prądu oraz utrudnienia w transporcie kolejowym dotykają tysiące osób.

Trudne warunki panują także w Niemczech i Polsce, gdzie przewiduje się ogromne mrozy i ostrzega przed zagrożeniami związanymi z pogodą.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rano w piątek prąd nie docierał do około 380 tysięcy domów, głównie w północnej Normandii, ale także w regionach Bretanii, Pikardii i Ile-de-France - poinformowała spółka energetyczna Enedis.

Jak przekazała stacja France24, synoptycy wydali ostrzeżenia pogodowe przed sztormem Goretti, zachęcając ludzi do pozostania w domach. W nocy z czwartku na piątek w regionie Manche odnotowano podmuchy wiatru o prędkości 213 km/h.

"Schrońcie się i nie używajcie aut" - alarmują władze prefektury Manche. Mieszkańcom północnego obszaru Francji zaleca się przygotowanie latarek, baterii, świec i wody pitnej w ilościach pozwalających na przetrwanie kilku dni.

Sztorm Goretti. Poważne zagrożenie we Francji i Anglii, sypią się alerty

Met Office (brytyjski odpowiednik IMGW - red.) wydał czerwone alerty przed silnym wiatrem w regionie Kornwalii w południowo-zachodniej Anglii. To najwyższy stopień zagrożenia pogodowego.

Brytyjscy synoptycy spodziewają się "wyjątkowo silnych podmuchów wiatru" o prędkości do 160 km/h. Co więcej, na morzu mogą pojawić się wysokie fale, zagrażające zabudowaniom na wybrzeżu.

BBC podaje, że obecnie około 57 tysięcy domów w całej Wielkiej Brytanii mierzy się z awarią zasilania energetycznego.

Potężne fale u wybrzeży Francji. Wydano ostrzeżenia dla mieszkańców FRED TANNEAU AFP

Operator brytyjskich linii National Rail ostrzegł, że z powodu śnieżyc kursy pociągów w Anglii, Walii i Szkocji mogą zostać odwołane lub opóźnione. W piątek może zapaść decyzja o zamknięciu części szkół z powodu trudnych warunków atmosferycznych.

Pogoda w Europie. Trudne warunki w Niemczech i części Polski

"Obecne ekstremalne warunki pogodowe w Europie spowodowały co najmniej osiem ofiar śmiertelnych" - podała stacja France24.

Ostrzeżenia dotyczą również zachodniego sąsiada Polski. Meteorolog Andreas Walter stwierdził, że temperatury w nadchodzący weekend mogą spaść w niektórych rejonach do -20 stopni Celsjusza.

Niemiecki przewoźnik kolejowy Deutsche Bahn zapowiedział poważne utrudnienia po ataku zimy. Do odśnieżania infrastruktury zadysponowano ponad 14 tysięcy osób.

Natomiast w Polsce na piątek wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące silnych mrozów. Alerty obowiązują w województwach na północy kraju. W nocy temperatury sięgną nawet -17 stopni.

Źródło: AFP, France24, BBC, IMGW

Lewica nie odpuści reformy PIP po zapowiedzi premiera. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Sprawa nie jest zamknięta Polsat News Polsat News