W skrócie Rada Konstytucyjna Francji odrzuciła ustawę o zakazie mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 lat, co uznano za niepowodzenie Emmanuela Macrona.

Sędziowie uzasadnili decyzję naruszeniem wolności wypowiedzi i brakiem ustanowionych gwarancji prawnych dotyczących weryfikacji wieku użytkowników.

Przepisy miały wprowadzić zakaz rejestracji nowych kont od września oraz objąć istniejące profile od stycznia 2027 roku, z wyłączeniem stron edukacyjnych i encyklopedycznych.

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Rada Konstytucyjna, najwyższa instytucja sądownictwa konstytucyjnego we Francji, zdecydowała o zablokowaniu ustawy, argumentując, że nowe przepisy naruszają wolność wypowiedzi. Sędziowie zwrócili także uwagę, że prawo to zmusza każdą osobę, również pełnoletnią, do udowodnienia swojego wieku.

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"Prawodawca nie ustanowił jednak warunków i ograniczeń, w ramach których należy przedstawić takie dowody, nie powołał także gwarancji prawnych niezbędnych do zapewnienia zgodności z tymi wymogami" - zauważyli sędziowie.

Ustawa wprowadzająca zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia, była sztandarowym projektem Emmanuela Macrona.

Prezydent Francji zwrócił się już do premiera Sebastiena Lecornu o przeformułowanie przepisów tak, aby odpowiadały na zastrzeżenia zgłoszone przez sędziów. Pałac Elizejski jest zdeterminowany, aby przeforsować przepisy przed zaplanowanymi na wiosnę 2027 roku wyborami prezydenckimi.

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Francuski parlament przyjął ustawę o zakazie dostępu osób poniżej 15 roku życia do mediów społecznościowych pod koniec lipca, jako pierwszy w Europie. Zmiany miały zostać wprowadzone dwuetapowo - od września młodzi Francuzi nie mogliby zakładać nowych kont w social mediach, a od stycznia 2027 roku zakaz objąłby także istniejące wcześniej profile.

Sama odpowiedzialność za przestrzegania nowego prawa spoczywać miała na dostawcach mediów społecznościowych. Nowe prawo nie wprowadzało żadnych sankcji dla nastolatków oraz ich rodziców i przewidywało kilka wyjątków. Mowa o korzystaniu z takich stron jak internetowe encyklopedie czy platformy edukacyjne.

Przed głosowaniem francuska minister do spraw cyfrowych Anne Le Hénanff zapewniała, że harmonogram wprowadzenia zmian jest realistyczny, ponieważ "narzędzia do weryfikacji wieku już istnieją", a kolejne są w trakcie opracowywania.

- Przez cztery miesiące my wszyscy we Francji będziemy musieli udowadniać swój wiek - wyjaśniła, po czym dodała, że "jeśli ktoś ma mniej niż 15 lat, konto zostanie zamknięte". Hénanff zapewniła przy okazji, że dane osobowe użytkowników będą chronione.

Źródło: Reuters



