Szpiegostwo w UE. Media: Tak działali węgierscy agenci

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Węgry prawdopodobnie od lat miały swoich szpiegów w Komisji Europejskiej - wynika z ustaleń mediów. Agenci mieli rzekomo za zadanie zakłócać funkcjonowanie organu unijnego, a także werbować urzędników do węgierskiego wywiadu.

Dziennikarskie śledztwo. Węgry od lat mogły mieć szpiegów w Komisji Europejskiej
Dziennikarskie śledztwo. Węgry od lat mogły mieć szpiegów w Komisji EuropejskiejFREDERICK FLORIN; Emil Nicolai Helms / Ritzau ScanpixAFP

Wspólne śledztwo w tej sprawie przeprowadzili dziennikarze niemieckiej gazety "Spiegel", belgijskiego "De Tijd" oraz węgierskiego portalu Direkt36. W opublikowanych materiałach podkreślają, że "to pierwszy przypadek, w którym udało się znaleźć dowody" na działalność węgierskich szpiegów.

Węgry szpiegowały w UE? Śledztwo mediów

Informator mediów poinformował, że szpiedzy mieli działać bezpośrednio w Brukseli, prowadząc ukrytą rekrutację urzędników unijnych i oferując im korzyści majątkowe za dostarczanie cennych informacji.

Jeden z urzędników, który w tym czasie pracował w KE, twierdzi, że szczególną aktywność w tym zakresie wykazał mężczyzna przedstawiony przez niego jako "V". Nie sprecyzował, czy był to jego pseudonim, czy też pierwsza litera nazwiska.

"V" miał spotykać się z informatorem wspomnianych mediów w latach 2015-2017 i zachęcać go do szpiegowania na rzecz Węgier, jednak ten odmówił. Rozmówca dodał, że "V" interesował się zwłaszcza sprawami wewnętrznymi Komisji Europejskiej i tajnymi aktami. Zgłaszał także pomysły większego zaangażowania przedstawicieli Węgier w sprawy wysokiej rangi, sugerując by zajmowali ważne stanowiska w UE.

Według dziennikarzy potwierdziły im to źródła "w dobrze poinformowanych strukturach państwowych".

Zobacz również:

Peter Szijjarto krytycznie o słowach Donalda Tuska ws. wysadzenia Nord Stream
Świat

"To szokujące". Szef MSZ Węgier grzmi po słowach Donalda Tuska

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Próba werbowania szpiegów spośród unijnych urzędników

    Media ponadto zacytowały dokument delegacji węgierskiej przy UE, z którego wynika, że "V" był wymieniany w czasie swojej działalności sabotażowej jako pracownik departamentu ds. unijnej polityki spójności pod kierownictwem ówczesnego ambasadora Węgier przy UE - a obecnego komisarza - Olivéra Várhelyiego.

    Aktywność "V" miała skończyć się w 2017 roku, kiedy władze Budapesztu nie odnotowały pożądanych efektów jego pracy. "Chciano jak najszybciej zobaczyć efekty jego pracy" - komentuje serwis Pravda, odnosząc się do dziennikarskiego śledztwa.

    Dziennikarze zdołali ustalić, że wspomniany szpieg Węgier otrzymał później stopień podpułkownika i został delegowany do głównego organu zajmującego się agregacją informacji ze wszystkich węgierskich agencji wywiadowczych.

    Zobacz również:

    Viktor Orban i Wołodymyr Zełenski
    Świat

    Iskrzy na Węgrzech. Rząd Orbana uderza w Ukrainę i głównego wroga

    Michał Blus
    Michał Blus

      Węgierski komisarz unijny Olivér Várhelyi odmówił komentarza w tej sprawie. Podobnie tajemniczy "V" - którego pełnych danych media nie ujawniają - zignorował próby kontaktu.

      Węgry pod lupą. Sprawa rzekomego szpiegowania wciąż niejasna

      Według "Spiegel" dziennikarzom udało się dotrzeć do kolejnych dwóch domniemanych węgierskich szpiegów, którzy również mieli działać w tym okresie. Niewykluczone jednak, że było ich więcej.

      Pierwsze wyniki śledztwa w sprawie szpiegowania unijnych urzędników zostały upublicznione pod koniec 2023 roku, jednak wówczas mówiono wyłącznie o podejrzeniach, nie zaś o "pierwszych dowodach". Media informowały, że w obawie przed słusznością tych podejrzeń na ograniczenie wymiany informacji z Węgrami zdecydowały się władze NATO.

      Zobacz również:

      Wołodymyr Zełenski i Viktor Orban
      Świat

      Orban uderza w Zełenskiego. Mówi o szantażu

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
      Porozumienie Lewicy i PSL ws. związków partnerskich? Żukowska w ''Gościu Wydarzeń'': Projekt ma szansę na uzyskanie większościPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze