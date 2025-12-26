Szpieg w rosyjskiej placówce w USA? Miał przekazywać tajne informacje

Monika Bortnowska

Monika Bortnowska

Arsenij Konowałow, były pracownik rosyjskiego MSZ, został skazany na 12 lat więzienia za zdradę stanu - poinformowała agencja Reutera. Jak przekazało FSB, mężczyzna miał przekazywać tajne informacje amerykańskiemu wywiadowi podczas swojej służby dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych.

Sąd w Moskwie skazał byłego rosyjskiego dyplomatę na 12 lat więzienia; zdj. ilustracyjne
Sąd w Moskwie skazał byłego rosyjskiego dyplomatę na 12 lat więzienia; zdj. ilustracyjneNatalia KolesnikovaAFP

"Sąd w Moskwie skazał urodzonego w 1987 roku obywatela Rosji Arsenija Siergiejewicza Konowałowa, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy FSB w marcu 2024 roku, za współpracę z zagranicznymi służbami wywiadowczymi" - brzmi komunikat biura prasowego Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB).

Wydział Śledczy FSB wszczął śledztwo z artykułu 275. Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej dotyczącego zdrady stanu.

Rosja. Dyplomata skazany za współpracę z amerykańskim wywiadem

Konowałow odbędzie karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został również ukarany grzywną w wysokości 100 tys. rubli (około 4600 zł) i skazany na rok ograniczenia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Konowałow miał przekazywać amerykańskiemu wywiadowi tajne informacje pozyskiwane podczas pełnienia misji zagranicznej w Stanach Zjednoczonych, otrzymując w zamian wynagrodzenie finansowe.

Źródła: Reuters, Interfax.ru

