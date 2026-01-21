Szpieg w niemieckiej stolicy. Kobieta miała działać na zlecenie Rosji

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

W Berlinie zatrzymano kobietę podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Rosji, która miała przekazywać informacje związane z wojną w Ukrainie, a także ułatwiać pracownikowi rosyjskiej ambasady kontakty polityczne. Kobieta zbierała dane dotyczące przemysłu zbrojeniowego, testów dronów oraz planowanych dostaw wojskowych.

Drzwi pojazdu policyjnego z widocznym oznaczeniem POLIZEI oraz policyjnym herbem, niebiesko-żółte barwy auta wskazujące na niemiecką policję.
W Berlinie aresztowano kobietę podejrzaną o szpiegowanie dla wywiadu Rosji (zdj. ilustracyjne) Artur Widak/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Kobieta posiadająca obywatelstwo Ukrainy i Niemiec została zatrzymana w Berlinie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz rosyjskiego wywiadu.
  • Według niemieckiej prokuratury podejrzana przekazywała informacje dotyczące wojny w Ukrainie oraz pomagała agentowi z ambasady Rosji nawiązywać kontakty w politycznym świecie Berlina.
  • Prokuratura poinformowała również o zatrzymaniu w Brandenburgii dwóch mężczyzn podejrzanych o wspieranie prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Berlinie aresztowano kobietę podejrzewaną o szpiegowanie dla rosyjskiego wywiadu - poinformowała w środę niemiecka prokuratura. Zatrzymana miała przekazywać Rosjanom informacje związane z wojną w Ukrainie, a także pomagać agentowi z rosyjskiej ambasady nawiązywać pod fałszywymi danymi kontakty w politycznym świecie stolicy Niemiec.

Co najmniej od listopada 2023 roku podejrzana wielokrotnie przekazywała swojemu kontaktowi "informacje dotyczące wojny między Federacją Rosyjską a Ukrainą" - przekazała niemiecka prokuratura. Obywatelce Ukrainy i Niemiec zarzuca się m.in. kontakt z pracującym dla rosyjskiego wywiadu pośrednikiem z ambasady Rosji w Niemczech.

Kobieta miała zbierać informacje na temat uczestników "ważnych wydarzeń politycznych" w Berlinie, a także "dane dotyczących lokalizacji przemysłu zbrojeniowego, testów dronów oraz planowanych dostaw dronów do Ukrainy". W tym celu kontaktowała się m.in. z byłymi pracownikami niemieckiego ministerstwa obrony, których znała z przeszłości.

Zobacz również:

Igor R. i Irina R. przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu
Polska

Małżeństwo oskarżane o szpiegowanie dla Rosji. Para stanęła przed sądem

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Niemcy. Areszt dla kobiety podejrzanej o szpiegostwo dla Rosji

    Zatrzymana miała również pomagać agentowi z ambasady rosyjskiej w uczestniczeniu pod fałszywym nazwiskiem w wydarzeniach politycznych w Berlinie. Jego celem było nawiązywanie istotnych dla służb kontaktów w niemieckiej stolicy.

    Jak dowiedziała się agencja dpa, kobieta od dekad mieszkała w Niemczech. Ostatnio miała być zatrudniona w marketingu. Jak przekazały agencji źródła związane z bezpieczeństwem, od dawna było wiadomo, że była zaangażowana prorosyjsko.

    Niemiecka prokuratura poinformowała wcześniej w środę o zatrzymaniu w Brandenburgii dwóch mężczyzn, którzy podejrzewani są o wspieranie prorosyjskich separatystów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej na wschodzie Ukrainy. Zatrzymani mieli m.in. dostarczać drony.

    Zobacz również:

    Media: Rosyjscy szpiedzy działają na europejskich wodach; na zdjęciu: tankowiec Boracay z rosyjskiej floty cieni
    Świat

    Media: Rosyjscy szpiedzy na Bałtyku. "Zachowywali się jakby tam rządzili"

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    Nawrocki w Radzie Pokoju? Czarnek: ONZ jest dzisiaj ciałem martwymPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze