W skrócie Kobieta posiadająca obywatelstwo Ukrainy i Niemiec została zatrzymana w Berlinie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Według niemieckiej prokuratury podejrzana przekazywała informacje dotyczące wojny w Ukrainie oraz pomagała agentowi z ambasady Rosji nawiązywać kontakty w politycznym świecie Berlina.

Prokuratura poinformowała również o zatrzymaniu w Brandenburgii dwóch mężczyzn podejrzanych o wspieranie prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy.

W Berlinie aresztowano kobietę podejrzewaną o szpiegowanie dla rosyjskiego wywiadu - poinformowała w środę niemiecka prokuratura. Zatrzymana miała przekazywać Rosjanom informacje związane z wojną w Ukrainie, a także pomagać agentowi z rosyjskiej ambasady nawiązywać pod fałszywymi danymi kontakty w politycznym świecie stolicy Niemiec.

Co najmniej od listopada 2023 roku podejrzana wielokrotnie przekazywała swojemu kontaktowi "informacje dotyczące wojny między Federacją Rosyjską a Ukrainą" - przekazała niemiecka prokuratura. Obywatelce Ukrainy i Niemiec zarzuca się m.in. kontakt z pracującym dla rosyjskiego wywiadu pośrednikiem z ambasady Rosji w Niemczech.

Kobieta miała zbierać informacje na temat uczestników "ważnych wydarzeń politycznych" w Berlinie, a także "dane dotyczących lokalizacji przemysłu zbrojeniowego, testów dronów oraz planowanych dostaw dronów do Ukrainy". W tym celu kontaktowała się m.in. z byłymi pracownikami niemieckiego ministerstwa obrony, których znała z przeszłości.

Niemcy. Areszt dla kobiety podejrzanej o szpiegostwo dla Rosji

Zatrzymana miała również pomagać agentowi z ambasady rosyjskiej w uczestniczeniu pod fałszywym nazwiskiem w wydarzeniach politycznych w Berlinie. Jego celem było nawiązywanie istotnych dla służb kontaktów w niemieckiej stolicy.

Jak dowiedziała się agencja dpa, kobieta od dekad mieszkała w Niemczech. Ostatnio miała być zatrudniona w marketingu. Jak przekazały agencji źródła związane z bezpieczeństwem, od dawna było wiadomo, że była zaangażowana prorosyjsko.

Niemiecka prokuratura poinformowała wcześniej w środę o zatrzymaniu w Brandenburgii dwóch mężczyzn, którzy podejrzewani są o wspieranie prorosyjskich separatystów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej na wschodzie Ukrainy. Zatrzymani mieli m.in. dostarczać drony.

