W skrócie Gubernator Kalifornii Gavin Newsom podjął decyzję o zamianie wszystkich 548 wyroków śmierci w tym stanie na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.

Donald Trump nazwał decyzję gubernatora "parodią sprawiedliwości" i "aktem niesprawiedliwości", zarzucając mu stanie po stronie "morderców oraz zabójców dzieci".

Prezydent USA ogłosił, że zawnioskował do Kongresu o wprowadzenie projektu ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące wykonywania kary śmierci w całych Stanach.

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Donald Trump skrytykował decyzję gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma podczas wydarzenia zorganizowanego w resorcie sprawiedliwości. Do zabrania głosu zaproszono rodziny ofiar, które zginęły z rąk oszczędzonych skazańców.

Polityk ocenił, że krok podjęty przez gubernatora Kalifornii to "jeden z najbardziej szokujących aktów niesprawiedliwości" w historii USA i "parodia sprawiedliwości".

Trump skrytykował decyzję gubernatora Kalifornii. Złożył projekt zaostrzenia przepisów

Prezydent USA zarzucił Newsomowi, który jest jego politycznym przeciwnikiem, że "stanął po stronie morderców i zabójców dzieci" oraz oświadczył, że nie może na to pozwolić. Ogłosił też, że na jego prośbę wniesiono do Kongresu projekt zaostrzający przepisy dotyczące kary śmierci w USA.

Przypomnijmy, że Gavin Newsom poinformował na początku listopada, że podjął decyzję o oszczędzeniu życia wszystkim 548 więźniom skazanym w Kalifornii na karę śmierci.

Newsom zamienił wszystkie wyroki śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Gubernator oświadczył, że podjął tę decyzję, ponieważ uważa karę śmierci za moralnie niedopuszczalną. To największa w historii współczesnych Stanów Zjednoczonych grupowa zamiana wyroków śmierci na inne kary - podkreślił "The New York Times".

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W Kalifornii nie wykonano żadnej egzekucji od 20 lat. Nie zanosiło się również na to, by w najbliższym czasie miało dojść do wznowienia wykonywania kary śmierci. Jednak ze względu na dużą skalę decyzja Newsoma "ma szczególne znaczenie".

Kalifornia ma więcej więźniów oczekujących na wykonanie wyroku śmierci niż jakikolwiek inny stan, a posunięcie gubernatora oznacza anulowanie około jednej czwartej wszystkich wyroków śmierci wydanych w całych Stanach Zjednoczonych - zauważył "NYT".

Newsom ogłosił tę decyzję dwa miesiące przed zakończeniem swojej kadencji. Polityk demokratów rozważa ubieganie się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten krok może uczynić go bardziej atrakcyjnym kandydatem w oczach liberalnych wyborców podczas prawyborów Partii Demokratycznej, ale prawdopodobnie narazi go na krytykę i ataki ze strony przeciwników w wyborach powszechnych - zauważył dziennik.



