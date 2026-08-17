W skrócie Cztery osoby, w tym trzech obywateli Chorwacji narodowości serbskiej i jedna Polka, zostały zatrzymane jako podejrzane o wywołanie pożarów w Chorwacji.

Policja w Zadarze ustaliła, że zatrzymani mieli działać wspólnie i celowo doprowadzić do pożarów w 10 lokalizacjach w dniach 14 i 15 sierpnia.

W trakcie przeszukań zabezpieczono broń i urządzenia mobilne, a po zakończeniu czynności dochodzeniowych podejrzani zostali umieszczeni w areszcie.

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Funkcjonariusze policji z chorwackiego Zadaru zatrzymali cztery osoby, trzech obywateli Chorwacji i jedną obywatelkę Polski, podejrzane o wywołanie pożarów w 10 różnych miejscach na terenie żupanii (odpowiednik województwa) zadarskiej - podał w poniedziałek dziennik "Jutarnji list".

Chorwacja. Polka jedną z podejrzanych o wywołanie pożarów

Trzech obywateli Chorwacji narodowości serbskiej w wieku 46, 45 i 42 lat oraz 33-letnią Polkę ujęto w sobotę, gdy podróżowali razem samochodem na zadarskich numerach rejestracyjnych. Akcję przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

Z ustaleń śledztwa wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w dniach 14 i 15 sierpnia w 10 lokalizacjach na obszarze żupanii zadarskiej - podano w komunikacie policji.

Pożary zostały ugaszone przez straż pożarną przy wsparciu z powietrza.

Seria pożarów w Chorwacji. Podejrzani w rękach policji

Na polecenie sądu okręgowego w Zadarze przeprowadzono przeszukania domów, innych pomieszczeń oraz pojazdów użytkowanych przez podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli karabin półautomatyczny i 44 sztuki amunicji u 42-latka, a także pistolet i kilka urządzeń mobilnych u 46-latka.

Po zakończeniu czynności dochodzeniowych podejrzani zostali przekazani do aresztu policyjnego przy komendzie policji w Zadarze.

"Do prokuratury w Zadarze skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na wywołaniu serii pożarów na terenie żupanii zadarskiej, poparte zgromadzonym dotychczas materiałem dowodowym uzasadniającym podejrzenie popełnienia czynów zabronionych" - poinformowała policja.



