Szokujące ustalenia dotyczące katastrofy w Grecji. "Przejedź na czerwonym"

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Świat

Znamy nowe fakty dotyczące tragicznego wypadku w Grecji, w którym zginęło co najmniej 57 osób. Jeden z maszynistów miał zignorować czerwone światło. - Przejedź przez zjazd na czerwonym świetle, aż do wjazdu na światłach Neon Poron - powiedział zawiadowca na nagraniu, do którego dotarło CNN.

Zdjęcie Zdjęcie z miejsca katastrofy dwóch pociągów w gminie Tembi w Grecji / Thanasis Elmazis / AFP