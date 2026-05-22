Szokująca historia z Portugalii. Mali chłopcy porzuceni w lesie

Krzysztof Ryncarz

Dwójka francuskich dzieci (trzy i pięć lat) została porzucona przez rodziców w lesie w Portugalii. Płaczący chłopcy zostali znalezieni przy jednej z dróg przez przypadkowego kierowcę. Ostatecznie ojczym i matka zostali zatrzymani przez portugalską policję - media opisują szokującą historię.

Las i samochód portugalskiej policji
Szokująca historia z Portugalii. Opiekunowie porzucili małych chłopców w lesie i odjechali

W skrócie

  • Dwóch francuskich chłopców w wieku trzech i pięciu lat zostało znalezionych płaczących przy drodze w Portugalii po tym, jak zostali porzuceni przez rodziców w lesie.
  • Chłopcy mieli przy sobie plecaki z podstawowymi rzeczami i zostali przekazani pod opiekę służb.
  • Ojczym i matka dzieci zostali aresztowani w Fatimie i mają usłyszeć zarzuty znęcania się nad dziećmi, narażenia ich na niebezpieczeństwo oraz porzucenia.
Dwóch chłopców pochodzących z Francji, mających trzy i pięć lat, znaleziono we wtorek wieczorem przy drodze łączącej miasto Alcacer do Sal z nadmorskim kurortem Comporta, około stu kilometrów na południe od Lizbony.

Płaczące dzieci zostały zauważone przez jednego z kierowców, który wezwał służby.

Według ustaleń policji chłopcy mieli zostać pozostawieni sami w pobliskim lesie ze zawiązanymi oczami przez matkę i ojczyma. Gdy zdjęli opaski ich opiekunów już nie było.

Dzieci miały przy sobie plecaki, w których znajdowały się cienka kurtka, kamizelka, spodnie, skarpetki, bielizna, jabłko, pomarańcza i butelka wody.

Porzuceni chłopcy są cali i zdrowi i trafili pod opiekę odpowiednich służb.

Chłopcy porzuceni w lesie przez rodziców. Ojczym i matka aresztowani

W czwartek portugalskiej policji udało się zlokalizować opiekunów porzuconych chłopców. 55-letni mężczyzna będący ojczymem i 41-letnia matka zostali aresztowani w Fatimie na północ od Lizbony. W momencie zatrzymania para siedziała na tarasie kawiarni.

Władze poinformowały wcześniej tego samego dnia o wszczęciu poszukiwań matki chłopców, których zaginięcie zgłosił 10 dni wcześniej ich ojciec mieszkający we Francji.

Według dziennika "Le Parisien" ojczym dzieci jest byłym policjantem. W 2010 roku miał on zostać skazany na dziewięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata za przemoc wobec swojej byłej partnerki. W przeszłości miał on również cierpieć na depresję.

Para ma usłyszeć zarzuty znęcania się nad dziećmi, narażenia ich na niebezpieczeństwo oraz porzucenie.

Źródło: "Le Parisien"

