Informacja o zdarzeniu pojawiła się w mediach społecznościowych ministra spraw wewnętrznych, reform instytucjonalnych i odnowy demokratycznej Belgii Bernarda Quintina. Ze wpisu wynika, że we wtorek pociąg uderzył w szkolny bus.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku w Buggenhout, gdzie autobus szkolny został uderzony przez pociąg. Moje myśli kieruję do ofiar i ich bliskich. Życzę rannym dużo sił" - napisał minister Bernard Quintin na platformie X.

Tragiczny wypadek w Belgii. Pociąg zderzył się ze szkolnym busem

Rzecznik operatora belgijskiej sieci kolejowej Infrabel Frederic Sacre powiedział w rozmowie z agencją AFP, że do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w północnej Flandrii, około 23 km od Brukseli. - Uderzenie było niezwykle gwałtowne - przekazał, po czym dodał, że liczba ofiar jest "dramatyczna".

- Do zdarzenia doszło około godziny 8.08 rano, kiedy minibus został uderzony przez pociąg, który miał zatrzymać się na następnej stacji, oddalonej o około kilometr - wyjaśnił Sacre.

Reuters, powołując się na słowa belgijskiego ministra transportu Jeana-Luca Crucke, poinformował, że w wyniku zderzenia życie straciło dwóch nastolatków, kierowca busa oraz jedna osoba dorosła towarzysząca uczniom. Ponadto dwie inne osoby zostały ciężko ranne.

Crucke dodał, że zamontowane kamery monitoringu wykazały, że rogatki na przejeździe zostały poprawnie opuszczone.

Minibus wjechał w pociąg. Kondolencje złożyła Ursula von der Leyen

Na zdarzenie zareagowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen opublikowała na platformie X wpis, w którym złożyła kondolencje rodzinom ofiar.

"Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o tragicznej kolizji pociągu z autobusem szkolnym w Buggenhout. Wyrazy najgłębszego współczucia kieruję do rodzin ofiar i ich bliskich. Dziś Europa opłakuje stratę wraz z Belgią" - napisał szefowa KE.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że w Belgii - ze względu na gęstą sieć kolejową - dochodzi do wielu wypadków na przejazdach kolejowych. Jak podał Infrabel, w 2025 r. w wyniku takich zdarzeń zginęło pięć osób. To najniższa liczba od 2020 r.

Wypadek kolejowy w Garbatce. Ciężarówka uderzyła w przejeżdżający pociąg

Przypomnijmy, że dzień wcześniej do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym doszło w Polsce. W Garbatce w powiecie obornickim ciężarówka uderzyła w przejeżdżający pociąg. W wyniku zdarzenia życie stracił kierowca samochodu ciężarowego. Ponadto kilkanaście osób podróżujących pociągiem odniosło lekkie obrażenia.

We wtorek rano rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że na miejscu zakończyły się działania policji. - Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku - mówił.

W programie "Najważniejsze Pytania" na antenie Polsat News wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak poinformował, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż kierowca ciężarówki zatrzymał się przed przejazdem, a następnie krótko przed przyjazdem pociągu ruszył i "uderzył najprawdopodobniej w bok tego pociągu". To właśnie siła uderzenia miała sprawić, że skład się wykoleił.

Wkrótce więcej informacji.





