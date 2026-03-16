W skrócie W Sztokholmie przez tydzień trwa szkolenie dwóch tysięcy żołnierzy, strażaków, policjantów oraz celników, dotyczące zabezpieczania kluczowych obiektów i infrastruktury krytycznej na wypadek wojny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Sztokholmie dwa tysiące żołnierzy, przedstawicieli straży pożarnej, policji oraz służb celnych trenuje przez tydzień zabezpieczanie kluczowych obiektów oraz infrastruktury krytycznej na wypadek wojny.

Uczestnicy ćwiczeń Birger Jarl 26 zgromadzili się w poniedziałek na terenie nieczynnej od lat 70. XX wieku elektrowni jądrowej Agesta.

Obiekt został obstawiony mundurowymi z bronią, którzy przeszukiwali samochody, a także uczyli się wykrywania i neutralizacji niebezpiecznych materiałów.

Szwecja. Wzmożona aktywność mundurowych, trwają ćwiczenia Birger Jarl 26

Obecny na miejscu minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin powiedział, że po raz pierwszy do tego rodzaju ćwiczeń włączono szwedzkie wojska obrony terytorialnej, Straż Domową. - Współpraca różnych podmiotów, wojskowych i cywilnych, świadczy o udoskonalaniu koncepcji obrony totalnej - podkreślił Bohlin.

Dowodzący terytorialsami w Sztokholmie ppłk Gustav Christoffersson nie chciał ujawnić PAP, w jakich konkretnie miejscach odbywają się ćwiczenia, zasłaniając się kwestiami bezpieczeństwa. - Dotyczy to infrastruktury - obiektów, w których nie przebywamy na co dzień - podkreślił.

Wcześniej w komunikatach poinformowano ludność o wzmożonej obecności mundurowych w Sztokholmie. Zaapelowano o zachowanie spokoju i zapewniono, że są to jedynie ćwiczenia.

Według Christofferssona zainteresowanie służbą w wojskach obrony terytorialnej jest duże, a po wybuchu w 2022 r. pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą "wzrosło jeszcze bardziej".

Szwecja zwiększa liczebność wojsk terytorialnych. "Mam kolejkę chętnych"

- Obecnie w całym kraju służy około 23 tys. osób, a celem jest zwiększenie tej liczby do 26 tys. W Sztokholmie mam kolejkę chętnych, dla większości z nich jest miejsce - powiedział Christoffersson.

Wśród uczestników ćwiczeń, trwających do 19 marca, jest Robert Szczypiński, który wyemigrował z Polski do Szwecji w latach 80. XX wieku. Jak mówi, swoją przygodę ze szwedzkimi terytorialsami rozpoczął w 2015 r. od weekendu, w trakcie którego mógł sprawdzić, "czy to coś dla niego".

Dziś jest szefem grupy sanitariuszy i prowadzi szkolenia. Podkreślił, że szczególnie liczy na współpracę z Polską po przystąpieniu Szwecji do NATO w 2024 r.

