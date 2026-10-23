"Szkodzisz swojej marce". Sikorski odpowiedział na wpis Muska

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Elon Musk stwierdził, że część pieniędzy amerykańskich podatników przekazywanych Ukrainie jest "prana", a następnie wraca do USA i jest wykorzystywana w kampaniach politycznych. Wpis spotkał się z ripostą Radosława Sikorskiego. "Nie, Stany Zjednoczone przestały finansować Ukrainę w zeszłym roku" - przypomniał szef polskiej dyplomacji.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Po lewej Radosław Sikorski, po prawej Elon Musk.
Radosław Sikorski odpowiedział na wpis Elona MuskaPAP/Marian Zubrzycki; Cover ImagesEast News

"To co obecnie dzieje się w Ukrainie to ogromne rozbieżności między elitami a zwykłymi obywatelami. Ci pierwsi wzbogacili się dzięki setkom miliardów otrzymanym przez Ukrainę, podczas gdy dzieci tych drugich są wcielane do wojska, by ginąć w okopach" - napisał na platformie X Elon Musk.

"A część tych pieniędzy amerykańskich podatników wraca po przejściu przez liczne 'pralnie' w celu sfinansowania kampanii politycznych w Ameryce - właśnie dlatego niektórzy politycy bardziej troszczą się o Ukrainę, otwiera się w nowym oknie niż o Amerykę" - zakończył swój wpis multimiliarder.

Wpis doczekał się riposty. Odpowiedział Radosław Sikorski, otwiera się w nowym oknie.

"Nie, Stany Zjednoczone, otwiera się w nowym oknie przestały finansować Ukrainę w zeszłym roku. W rzeczywistości amerykańskie firmy zarabiają na amerykańskiej broni, za którą płacimy my, Europejczycy" - zauważył szef polskiej dyplomacji.

"Im bardziej wtrącasz się w naszą politykę i im bardziej wykorzystujesz swoje produkty do celów politycznych, tym bardziej szkodzisz swojej marce" - dodał Sikorski.

Radosław Sikorski kontra Elon Musk. To nie pierwsza wymiana zdań

To kolejne spięcie na linii Musk-Sikorski w mediach społecznościowych. Ukraińcy od kilkunastu dni informują, że firma szefa SpaceX, otwiera się w nowym oknie ograniczyła pracę terminali Starlink, otwiera się w nowym oknie, wykorzystywanych przez ukraińską armię.

"Elonie Musku, wielkoludzie, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię" - napisał w reakcji na te doniesienia Sikorski.

Miliarder twierdził, że "wszelkie ograniczenia dotyczące prędkości lub użytkowania (Starlinków) są ustalane przez wojsko USA i ostatecznie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych".

Dodał też, że Starlinki w wersji cywilnej mogą być wykorzystywane co najwyżej w celach obronnych i "nie można ich wykorzystywać do ofensywnych działań wojskowych".

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Rozejm w Ołeszkach. USA ogłaszają, głos z Rosji
Wojna w Ukrainie

Rozejm w ukraińskim mieście. USA ogłaszają, jest potwierdzenie z Rosji

Dorota Hilger
Dorota Hilger

W piątek Donald Trump, otwiera się w nowym oknie stwierdził, że nie rozmawiał jeszcze z Muskiem nt. Starlinków, ale jeśli strona ukraińska nadal będzie zgłaszała kłopoty, postara się rozwiązać ten problem.

- Elon nigdy nie zrobi niczego złego. Znam go bardzo dobrze. To uczciwy człowiek, ale to nietypowa sytuacja, w której prowadzone są rozmowy z prywatną firmą - zapewnił republikanin.

Zobacz również:

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski komentuje decyzję władz Lwowa
Polska

"Nie do zaakceptowania", "plucie na Polskę". Warszawa ostrzega Ukrainę

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


Gorąco na ulicach Paryża. Zatrzymano setki osóbAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze