"To co obecnie dzieje się w Ukrainie to ogromne rozbieżności między elitami a zwykłymi obywatelami. Ci pierwsi wzbogacili się dzięki setkom miliardów otrzymanym przez Ukrainę, podczas gdy dzieci tych drugich są wcielane do wojska, by ginąć w okopach" - napisał na platformie X Elon Musk.

"A część tych pieniędzy amerykańskich podatników wraca po przejściu przez liczne 'pralnie' w celu sfinansowania kampanii politycznych w Ameryce - właśnie dlatego niektórzy politycy bardziej troszczą się o Ukrainę, otwiera się w nowym oknie niż o Amerykę" - zakończył swój wpis multimiliarder.

Wpis doczekał się riposty. Odpowiedział Radosław Sikorski, otwiera się w nowym oknie.

"Nie, Stany Zjednoczone, otwiera się w nowym oknie przestały finansować Ukrainę w zeszłym roku. W rzeczywistości amerykańskie firmy zarabiają na amerykańskiej broni, za którą płacimy my, Europejczycy" - zauważył szef polskiej dyplomacji.

"Im bardziej wtrącasz się w naszą politykę i im bardziej wykorzystujesz swoje produkty do celów politycznych, tym bardziej szkodzisz swojej marce" - dodał Sikorski.

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Radosław Sikorski kontra Elon Musk. To nie pierwsza wymiana zdań

To kolejne spięcie na linii Musk-Sikorski w mediach społecznościowych. Ukraińcy od kilkunastu dni informują, że firma szefa SpaceX, otwiera się w nowym oknie ograniczyła pracę terminali Starlink, otwiera się w nowym oknie, wykorzystywanych przez ukraińską armię.

"Elonie Musku, wielkoludzie, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię" - napisał w reakcji na te doniesienia Sikorski.

Miliarder twierdził, że "wszelkie ograniczenia dotyczące prędkości lub użytkowania (Starlinków) są ustalane przez wojsko USA i ostatecznie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych".

Dodał też, że Starlinki w wersji cywilnej mogą być wykorzystywane co najwyżej w celach obronnych i "nie można ich wykorzystywać do ofensywnych działań wojskowych".

W piątek Donald Trump, otwiera się w nowym oknie stwierdził, że nie rozmawiał jeszcze z Muskiem nt. Starlinków, ale jeśli strona ukraińska nadal będzie zgłaszała kłopoty, postara się rozwiązać ten problem.

- Elon nigdy nie zrobi niczego złego. Znam go bardzo dobrze. To uczciwy człowiek, ale to nietypowa sytuacja, w której prowadzone są rozmowy z prywatną firmą - zapewnił republikanin.



