W skrócie Szkocki parlament zgodził się na rozpoczęcie rozmów z rządem Wielkiej Brytanii dotyczących referendum niepodległościowego.

W 2014 roku odbyło się już jedno referendum niepodległościowe, w którym większość opowiedziała się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie.

Obecnie brytyjski rząd nie wyraża zgody na przeprowadzenie kolejnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji.

Szkocki parlament przegłosował wniosek o rozpoczęcie rozmów z brytyjskim rządem na temat zorganizowania referendum niepodległościowego. Za przyjęciem propozycji zagłosowało 72 posłów, przeciwko było 55.

Wniosek w tej sprawie został przedstawiony przez premiera Szkocji Johna Swinneya z proniepodległościowej Szkockiej Partii Narodowej (SNP). Poinformował on, że zamierza rozpocząć rozmowy na ten temat z premier Keirem Starmerem w najbliższych tygodniach.

- Za zgodą parlamentu rozpocznę dialog z brytyjskim rządem, by zapewnić, że wola parlamentu, która jest oczywiście wolą obywateli, zostanie wdrożona - poinformował Swinney.

Według niego Szkocja powinna stać się niepodległa przed wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii zaplanowanymi na 2029 roku, w związku z możliwym zwycięstwem partii Reform UK Nigela Farage'a, który jest przeciwnikiem odłączenia się Szkocji.

Szkocja chce referendum w sprawie niepodległości. Londyn przeciwko

Potencjalne referendum niepodległościowe nie byłoby pierwszym w historii. Poprzednie odbyło się w 2014 roku. Wtedy jednak 55 proc. Szkotów zagłosowało za pozostaniem w ramach Zjednoczonego Królestwa.

Rozmowy o przeprowadzeniu ponownego referendum pojawiły się jednak w związku z brexitem. Przeważająca większość Szkotów zagłosowała bowiem za pozostaniem w Unii Europejskiej.

W 2022 roku brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że każde referendum niepodległościowe może się odbyć jedynie za zgodą rządu w Londynie. Ten jednak na razie nie wyraża chęci na zaakceptowanie kolejnego głosowania za odłączeniem się Szkocji.

"Rząd Wielkiej Brytanii nie popiera niepodległości, ani referendum. W 2014 roku istniała zgoda wszystkich stron, szkockiego społeczeństwa obywatelskiego oraz parlamentów Szkocji i Wielkiej Brytanii, że referendum powinno się odbyć. Obecnie nie ma takiego konsensusu" - przekazało w komunikacie Downing Street.

Źródło: AFP





