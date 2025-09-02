W skrócie Kościół św. Patryka w Glasgow zostanie zamknięty z powodu niskiej liczby wiernych i braku środków na remont.

Świątynia była miejscem głośnego morderstwa polskiej studentki Angeliki Kluk w 2006 roku.

Zabytkowy kościół może w przyszłości zostać przekształcony przez deweloperów, choć nie ma jeszcze oficjalnej decyzji.

Kościół św. Patryka w Glasgow, w którym odkryto ciało 23-letniej studentki z Polski, zostanie zamknięty - poinformowało BBC. Do przerażającego odkrycia zwłok naszej rodaczki doszło w 2006 roku.

Zabójcą Angeliki Kluk okazał się seryjny morderca Peter Tobin. Mężczyzna w sumie pozbawił życia trzy osoby. Sprawca zmarł w październiku 2022 roku, odsiadując karę dożywotniego więzienia.

Wielka Brytania. Tragiczna śmierć studentki z Polski. Wraca sprawa sprzed 19 lat

Studentka z Polski pracowała w kościele w Glasgow jako sprzątaczka, by zarobić na studia w Gdańsku. Tobin spotkał naszą rodaczkę w świątyni, a następnie ją zabił. Ciało 23-latki ukrył pod posadzką.

W odkryciu, gdzie morderca ukrył zwłoki, pomogły nierówności w ułożeniu podłogi. Badania DNA potwierdziły, że sprawcą zbrodni był Peter Tobin.

Po makabrycznym odkryciu kościół zamknięto. Jednak w 2007 roku budynek został ponownie oddany do użytku wiernym. Specjalnego błogosławieństwa udzielił arcybiskup Mario Conti.

Glasgow. Klamka zapadła, zamkną zabytkowy kościół

Planowane zamknięcie katolickiej świątyni nie ma nic wspólnego ze zbrodnią sprzed lat. Kościół Szkocji tłumaczy, że sprzedaż jest konieczna ze względu na problemy finansowe.

Liczba wiernych spadła, przez co brakuje środków na konieczne naprawy. Archidiecezja w Glasgow szacowała, że na renowację kościoła św. Patryka potrzeba kwoty 2 mln funtów.

Problem stanowi również brak księży. Sześciu okolicznych kapłanów przeszło na emeryturę lub zrezygnowało z posługi ze względu na zły stan zdrowia. Nie ma ich kto zastąpić. Oficjalna data zamknięcia kościoła nie została jeszcze ustalona - donosi BBC.

Pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, co mogłoby powstać na terenie świątyni. Sprawą zainteresowali się deweloperzy, chcący otworzyć w tym miejscu apartamenty lub hotel. Kościół św. Patryka jest zabytkiem, dlatego przekształcenie go w pensjonat może nie zostać zaakceptowane.

Kościół św. Patryka w Glasgow. Działał od 1898 roku

Kościół św. Patryka w Glasgow ma długą, bo sięgającą XIX wieku, historię. Świątynię otwarto w 1898 roku. W następnych dziesięcioleciach w okolicy postanowiono wybudować autostradę.

Dom modlitwy stał się jednym z niewielu miejsc, które ocalały na tym obszarze. Większość okolicznych zabudowań wyburzono celem poprowadzenia drogi.

