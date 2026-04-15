W skrócie Politycy TISZY i niezależne media twierdzą, że Péter Szijjártó po przegranych wyborach Fideszu pojawił się w MSZ i niszczył dokumenty, a towarzyszył mu "anonimowy Rosjanin".

Według Telex nagrania mają potwierdzać niszczenie dokumentów w MSZ, co stanowczo zdementowały służby prasowe ministerstwa, przyznając jedynie obecność Henrietty Balajthy i zniszczenie "zbędnych" dokumentów z jej biura.

Anita Orban zaapelowała publicznie o natychmiastowe zaprzestanie niszczenia dokumentów, dodając że każdy, kto przyczyni się do takiego działania, będzie traktowany "jak przestępca".

Jedną z największych zagadek wyborczego wieczoru na Węgrzech była nieobecność Pétera Szijjárto na wiecu Fideszu Viktora Orbana. Zaledwie dzień później, w pierwszym wystąpieniu dla mediów Peter Magyar, lider zwycięskiej partii TISZA, stwierdził, że szef MSZ "odnalazł się" w biurach swojego resortu.

- Dziś (w poniedziałek - red.) o godz. 10 pojawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i od tamtej pory on i jego najbliżsi współpracownicy niszczą dokumenty związane z materiałami sankcyjnymi - przekazał polityk, który powołał się na informacje od "sympatyków jego partii w resorcie".

Dotarli do nagrań z resortu. Jest odpowiedź MSZ

Rzekome niszczenie dokumentów miały potwierdzać nagrania uzyskane przez internetową gazetę Telex.

Według dziennikarzy do procederu miało dochodzić w pokojach 523 i 524 w siedzibie resortu, a ministrowi towarzyszyła dyrektor polityczna MSZ Henrietta Balajthy oraz wiceminister Eszter Gyarmati, odpowiedzialna za administrację publiczną. Na innym opublikowanym nagraniu widać było dokumenty w koszach na śmieci obok ministerstwa.

Źródła ukraińskiego serwisu "Europejska Prawda" w TISZY twierdzą, że u boku ministra miał pojawić się "anonimowy Rosjanin", nieznany innym pracownikom resortu.

"Cel jego obecności podczas niszczenia dokumentów nie jest pewny, ale istnieją przypuszczenia, że ma to również związek z 'czyszczeniem' ministerstwa przed odwołaniem prorosyjskiego ministra" - czytamy.

Telex poprosił o komentarz służby prasowe resortu, które stanowczo zaprzeczyły wszelkim zarzutom. "Takie pogłoski są nonsensem, to oburzające i przekracza wszelkie granice. Takie nagranie nie może istnieć, ponieważ Péter Szijjártó i Eszter Gyarmati nie odwiedzili tych urzędów" - grzmiano w odpowiedzi.

Jednocześnie MSZ potwierdziło, że na miejscu była obecna Henrietta Balajthy. To właśnie z jej biura mają pochodzić zniszczone dokumenty. Miały być one jednak "zbędne" i wciąż dostępne "w formie elektronicznej".

Anita Orban z pilnym apelem. "Zaprzestańcie niszczenia dokumentów"

We wtorek o niszczeniu dokumentów w resorcie informowała Anita Orban, która w rządzie Magyara ma zastąpić Szijjárto.

"Pilnie apelujemy do ministra Petera Szijjárto i jego kolegów o natychmiastowe zaprzestanie niszczenia wszystkich dokumentów. Ponadto dane ani dokumenty nie powinny być usuwane z żadnego elektronicznego systemu rejestracji danych" - apelowała polityk, dodając, że każdy kto przyczyni się do niszczenia dokumentów będzie traktowany "jak przestępca".

"Do kolegów (z resortu - red.) wysyłamy wiadomość, że nie muszą się już bać. Od teraz nie stanie im się krzywda za odmowę wykonania bezprawnego nakazu" - przekazała, apelując do kierownictwa resortu, by nie podejmowało nagłych decyzji o zwalnianiu pracowników.

Nagrania Szijjártó z Ławrowem. "Jestem do dyspozycji"

Przypomnijmy, że przed wyborami na Węgrzech dziennikarze śledczy z Frontstory.pl, VSquare, Delfi Estonia, The Insider oraz ICJK zdobyli i opublikowali nagrania rozmów Szijjártó i ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa.

Potwierdzały one, że węgierski minister dzielił się ze swoim odpowiednikiem szczegółami rozmów z europejskimi partnerami. Szijjártó na prośbę Ławrowa miał starać się też o usunięcie krewnego rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z listy sankcji UE.

- Zawsze jestem do twojej dyspozycji - zapewniał Węgier.

Po publikacji nagrańKomisja Europejska wezwała węgierski rząd do pilnych wyjaśnień.

Źródła: Blikk.hu, Telex, Europejska Prawda

