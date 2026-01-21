Szeroko zakrojona obława w Portugalii. Zatrzymano 37 członków skrajnej grupy

Portugalskie służby przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwko skrajnej prawicy. W ramach akcji "Irmandade" zatrzymano 37 członków neonazistowskiej grupy "1143", podejrzewanych m.in. o zastraszanie i prześladowanie imigrantów oraz szerzenie ideologii nazistowskiej.

We wtorkowym komunikacie portugalska policja poinformowała, że zatrzymani to mężczyźni w wieku od 30 do 54 lat "posiadający bogatą przeszłość kryminalną i powiązania z międzynarodowymi grupami szerzącymi nienawiść".

Operacja "Irmandade" w Portugalii. Setki funkcjonariuszy w akcji

Operacja prowadzona na terenie całego kraju pod kryptonimem "Irmandade" (Braterstwo) objęła też przywódcę tej grupy - Mario Machado, osadzonego w jednym z zakładów karnych. Podczas wtorkowej obławy śledczy przeszukali jego celę.

    Łącznie we wtorek portugalskie służby policyjne przeprowadziły 65 przeszukań. W trakcie operacji, w której wzięło udział około 300 funkcjonariuszy, przejęto wiele różnych rodzajów broni.

    Zastraszanie i prześladowanie imigrantów. 15 osób usłyszało zarzuty

    Do wtorkowego wieczora portugalski wymiar ścigania postawił zarzuty 15 osobom z tej neonazistowskiej grupy zarzucając im m.in. zastraszanie i prześladowanie imigrantów, a także stosowanie mowy nienawiści.

    Według portugalskich śledczych zatrzymani "szerzyli też ideologię nazistowską działając z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych".

