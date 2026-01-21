W skrócie Portugalska policja zatrzymała 37 członków grupy neonazistowskiej "1143", podejrzanych o prześladowanie imigrantów.

Operacja "Irmandade" objęła przeszukania w całym kraju oraz działania w więzieniu, gdzie sprawdzono celę przywódcy grupy, Mario Machado.

15 osób usłyszało zarzuty związane ze stosowaniem mowy nienawiści oraz propagowaniem ideologii nazistowskiej z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorkowym komunikacie portugalska policja poinformowała, że zatrzymani to mężczyźni w wieku od 30 do 54 lat "posiadający bogatą przeszłość kryminalną i powiązania z międzynarodowymi grupami szerzącymi nienawiść".

Operacja "Irmandade" w Portugalii. Setki funkcjonariuszy w akcji

Operacja prowadzona na terenie całego kraju pod kryptonimem "Irmandade" (Braterstwo) objęła też przywódcę tej grupy - Mario Machado, osadzonego w jednym z zakładów karnych. Podczas wtorkowej obławy śledczy przeszukali jego celę.

Łącznie we wtorek portugalskie służby policyjne przeprowadziły 65 przeszukań. W trakcie operacji, w której wzięło udział około 300 funkcjonariuszy, przejęto wiele różnych rodzajów broni.

Zastraszanie i prześladowanie imigrantów. 15 osób usłyszało zarzuty

Do wtorkowego wieczora portugalski wymiar ścigania postawił zarzuty 15 osobom z tej neonazistowskiej grupy zarzucając im m.in. zastraszanie i prześladowanie imigrantów, a także stosowanie mowy nienawiści.

Według portugalskich śledczych zatrzymani "szerzyli też ideologię nazistowską działając z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych".

"Wydarzenia": Mężczyzna zmarł na przystanku. Tej tragedii można było uniknąć Polsat News