W skrócie Szeregowy Thomas Iglesias został odznaczony Medalem Pochwalnym przez sekretarza wojny Pete'a Hegsetha.

Wyróżnienie przyznano żołnierzowi za służbę przy Grobie Nieznanego Żołnierza w dniu 11 listopada 2026 roku.

11 listopada żołnierz upomniał Hegsetha i jego współpracowników za niestosowne zachowanie i głośny śmiech na terenie cmentarza.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell pochwalił postawę szeregowego, wskazując, że słusznie przypomniał on wszystkim o zasadach szacunku.

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"Kochamy żołnierzy. Kochamy zasady. Świetna robota, szeregowy. Tak trzymajcie, patrioci" - napisał Pete Hegseth na portalu X. Sekretarz wojny poinformował o przyznaniu odznaczenia szeregowemu Thomasowi Iglesiasowi.

Żołnierz został odznaczony Medalem Pochwalnym za Służbę Połączoną "za wykonanie obowiązków przy Grobie Nieznanego Żołnierza 11 listopada 2026 roku". Iglesias został zaproszony do Pentagonu wraz z całą jednostką, która strzeże nekropolii.

Medal Pochwalny to przedostatnie w hierarchii amerykańskich odznaczeń wojskowych, przyznawane przede wszystkim za zasługi niebojowe podczas pełnienia służby.

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USA. Pete Hegseth zganiony przez żołnierza

W środę na Narodowym Cmentarzu w Arlington odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weteranów z udziałem m.in. Donalda Trumpa i J.D. Vance'a. Na miejscu pojawił się również sekretarz wojny USA.

Hegseth w pewnym momencie zaprosił grupę współpracowników, w tym szefa sztabu Ricky'ego Burię, do zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Fotografię wykonano na schodach Grobu Nieznanego Żołnierza.

W sieci krążą nagrania z tej sytuacji. Wyraźnie słychać głośny śmiech zgromadzonych. Wówczas zainterweniował wartownik amerykańskiej armii, pilnujący grobowca.

- Wszyscy odwiedzający mają obowiązek zachowania atmosfery ciszy i szacunku przez cały czas - wykrzyczał. Po okrzyku wartownika zapadła cisza, a Hegseth i jego współpracownicy odeszli za budynek.

Incydent na cmentarzu w Arlington. Pentagon chwali żołnierza

Do zdarzenia odniósł się rzecznik Pentagonu Sean Parnell. "Podczas upamiętniania tego uroczystego dnia żołnierz słusznie i z szacunkiem przypomniał wszystkim o konieczności zachowania zasad dobrego wychowania" - stwierdził.

Parnell dodał, że "sekretarz (Hegseth -red.) i cały departament zawsze szanowali - i zawsze będą szanować - poświęcenie naszych żołnierzy, którzy przyczynili się do bezpieczeństwa Ameryki".

Grobowiec, przed którym Hegseth zrobił fotografię, jest miejscem spoczynku niezidentyfikowanych żołnierzy obu wojen światowych oraz wojny koreańskiej. Należy do najważniejszych pomników wojennych w Stanach Zjednoczonych.

Od 1948 roku całodobowo pilnuje go strażnik - żołnierz 3. Pułku Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych.



