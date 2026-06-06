W skrócie Radosław Sikorski skomentował materiał o Iwanie Wyhowskim, wyrażając zdziwienie, że bitwa pod Konotopem jest mało znana.

Andrij Sybiha odniósł się do wpisu Sikorskiego, wskazując na znaczenie współpracy polsko-ukraińskiej i jej historyczne konsekwencje.

Iwan Wyhowski był twórcą unii hadziackiej, jednak jego projekt upadł z powodu podziałów wśród Kozaków, a sam Wyhowski został rozstrzelany.

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Dziennikarz Interii Jakub Krzywiecki przedstawił w sobotę historię Iwana Wyhowskiego, który jako następca Bohdana Chmielnickiego postawił na sojusz z Polską zamiast z Rosją.

W materialne wspomniana została również bitwa pod Konotopem (1659 rok), w którym hetman Wyhowski poprowadził wojska kozackie wspierane przez oddziały polskie i tatarskie przeciwko armii rosyjskiej. Dzięki wspólnej strategii, m.in. wykorzystywaniu podtopienia terenu i zasadzki, sojusznicy odnieśli zdecydowane zwycięstwo nad Rosjanami.

Sikorski skomentował materiał Interii. Sybiha: Historia Konotopu przypomina prostą rzecz

Materiał z cyklu "Historia w Interii" udostępnił i skomentował na platformie X wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

"Na swarach polsko-ukraińskich zawsze na koniec korzysta Moskwa" - napisał. "Swoją drogą to dziwne, że w naszej społecznej świadomości ledwie istnieje wspaniałe wspólne zwycięstwo pod Konotopem".

Wpis Sikorskiego przykuł zainteresowanie nie tylko polskich internautów, ale i przedstawiciela rządu w Kijowie. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha odpowiedział wicepremierowi, zwracając uwagę na historyczne skutki współpracy między Polską a Ukrainą.

"Historia Konotopu przypomina prostą rzecz: polsko-ukraińska współpraca potrafiła zmieniać bieg dziejów, a nasze wzajemne spory najczęściej wzmacniały Moskwę" - zauważył Sybiha.

Historia w Interii. Kim był Iwan Wyhowski?

Jak opisał Jakub Krzywiecki, Iwan Wyhowski był współtwórcą unii hadziackiej, zakładającej powstanie Rzeczypospolitej Trojga Narodów - Polaków, Litwinów i Kozaków.

Projekt zjednoczenia narodów upadł jednak z powodu wewnętrznych podziałów wśród Kozaków, rywalizacji o władzę oraz ingerencji Rosji. Sam Wyhowski, po utracie buławy i oskarżeniu o knowania przeciwko Rzeczypospolitej, został rozstrzelany z rozkazu polskiego dowódcy.

Szczegóły historii Iwana Wyhowskiego przeczytasz w artykule "Połączył Kozaków i Polaków przeciwko Rosji. Tragiczny los Iwana Wyhowskiego".





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