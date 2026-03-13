W skrócie Kaja Kallas stwierdziła, że Stany Zjednoczone "chcą podzielić Europę" i "nie lubią Unii Europejskiej".

Szefowa unijnej dyplomacji zaznaczyła, że podejście USA do Unii przypomina taktykę stosowaną przez przeciwników bloku.

Kallas podkreśliła, że Europa musi kupować uzbrojenie od USA, ale powinna inwestować we własny przemysł obronny.

- Stany Zjednoczone jasno dały do zrozumienia, iż chcą podzielić Europę. Nie lubią Unii Europejskiej - oceniła Kaja Kallas w rozmowie z "FT".

Prezydent USA Donald Trump podczas swojej drugiej kadencji wielokrotnie prowadził twardą politykę wobec Unii Europejską, m.in. nakładając cła na państwa członkowskie.

Napięcia zaostrza także retoryka Trumpa dotycząca Grenlandii. Prezydent wielokrotnie powtarzał, że potrzebuje duńskiej wyspy, sugerując nawet użycie siły. Przypomnijmy - zarówno Stany Zjednoczone, jak i Dania, są członkami NATO.

W tym tygodniu z kolei administracja Trumpa wszczęła dochodzenia wobec UE i innych krajów, w tym Chin, Indii, Japonii, Korei Południowej i Meksyku, w związku z rzekomo nieuczciwymi praktykami handlowymi. W konsekwencji kraje mogą zostać objęte nowymi cłami już tego lata.

Tymczasem Sąd Najwyższy w zeszłym miesiącu unieważnił znaczną część programu taryfowego Trumpa.

Kallas stwierdziła, że podejście Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej przypomina taktykę stosowaną przez przeciwników bloku.

Kallas: Musimy kupować od USA

Szefowa unijnej dyplomacji oceniła ponadto, że kraje UE nie powinny samodzielnie dążyć do dwustronnych kontaktów z Trumpem, ale współpracować ze Wspólnotą. Według niej tylko działając razem w kontaktach z USA, "jesteśmy równymi potęgami".

Polityk przyznała jednak, że jeśli chodzi o obronność Europa musi współpracować ze Stanami Zjednoczonym.

Podkreśliła, że UE musi "kupować od Ameryki, ponieważ nie mamy aktywów, możliwości ani zdolności, których potrzebujemy".

Zaznaczyła jednak, że Europa musi inwestować we własny przemysł obronny.

