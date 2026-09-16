W skrócie Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała Kanadzie możliwość uzyskania statusu pierwszego w historii ugrupowania członka stowarzyszonego Unii Europejskiej.

Ursula von der Leyen podkreśliła znaczenie współpracy przemysłowej, technologicznej oraz w zakresie sztucznej inteligencji i surowców między Kanadą i UE.

W ostatnim czasie Kanada i USA weszły w spór handlowy, czego skutkiem są nałożone przez Kanadę cła odwetowe na amerykańskie towary.

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Ursula von der Leyen chce pracować z kanadyjskim premierem Markiem Carneyem nad otwarciem dla jego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego w historii członka stowarzyszonego Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że Unia Europejska musi pilnie przemyśleć to, z kim współpracuje. Dodała ponadto, że obie strony stworzyłyby wspólną przestrzeń opartą na działaniach w zakresie przemysłu, sojuszu technologicznego, sztucznej inteligencji oraz kluczowych surowców.

- Europa i Kanada wierzą w demokrację. Wierzą, że władza nie należy do najsilniejszych, najbogatszych czy tych, którzy sprawują ją najdłużej, lecz do nas wszystkich - mówiła podczas orędzia szefowa Komisji Europejskiej.

Pierwszy członek UE spoza Europy? Von der Leyen zapowiada

- Chciałabym pracować z wami nad stworzeniem warunków, które pozwolą Kanadzie stać się pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej - zwróciła się do obecnego na sali premiera Kanady Marka Carneya.

Szefowa KE chwaliła także umowę handlową CETA, dzięki której handel towarami między krajami UE a Kanadą wzrósł o 75 proc. w niespełna dekadę. - Teraz przechodzimy od umowy CETA do sojuszu na rzecz przyszłości, by stworzyć przestrzeń wspólnego dobrobytu i bezpieczeństwa gospodarczego - ogłosiła von der Leyen.

Przewodnicząca podkreśliła, że to partnerstwo nie jest wymierzone w kogokolwiek, lecz służące "budowaniu wspólnej siły".

Jak donosi agencja Reutera, premier Kanady powiedział w tym tygodniu reporterom, że liczy na "wyjątkową współpracę" z Unią Europejską, jednak nie wskazywał wówczas na członkostwo stowarzyszone.

O potencjalnej możliwości takiej współpracy pisał także w niedzielę "The Wall Street Journal". Dziennik zapowiadał wówczas, że gotowość do stworzenia ram współpracy istnieje zarówno po stronie kanadyjskiej, jak i UE.

W przeszłości kraje sojuszu dość sceptycznie podchodziły do tego rodzaju współprac. W maju, gdy Niemcy zaproponowały status członka stowarzyszonego dla Ukrainy, większość członków UE była przeciwna temu rozwiązaniu.

Nowi członkowie sojuszu zostaną zatwierdzeni najwcześniej w 2030 roku. Reuters wskazuje, że rozmowy toczą się wokół dołączenia Czarnogóry, Albanii, Ukrainy i Mołdawii.

Trump nazwał ich "51. stanem USA". Kanada patrzy w stronę Europy

Kanada poszukuje nowych możliwości współpracy po coraz częstszych groźbach kierowanych ze strony Stanów Zjednoczonych. Ponadto, zarówno północny sąsiad USA, jak i Unia Europejska starają się by przeciwdziałać dominacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych i Chin.

Napięcie w Ameryce Północnej utrzymuje się na wysokim poziomie po objęciu władzy przez Donalda Trumpa na początku 2025 roku.

Prezydent USA mówił wówczas o Kanadzie jako o "51. stanie USA", jej aneksji jak również rzekomym złym traktowaniu USA przez Kanadę.

Obecnie, między krajami trwa także wojna handlowa. W zeszłym tygodniu w życie weszły kanadyjskie cła odwetowe wobec USA. Stawki na amerykańskie towary wyniosą 15, 25 i 50 proc. i będą dotyczyć importu z USA o wartości ponad 27 mld dol.

Carney zapowiedział wówczas, że reakcja strony kanadyjskiej będzie opierać się na zasadzie "dolar za dolara".



