Szefowa KE mówiła o solidarności z Polską. Owacje w Parlamencie Europejskim

- Przesłanie Putina jest jasne, a nasza odpowiedź musi być równie jasna. Musimy wywierać większą presję na Rosję, musimy nakładać sankcje, w tej chwili pracujemy nad 19. pakietem w koordynacji z partnerami - mówiła Ursula von der Leyen, komentując wtargnięcie do Polski rosyjskich dronów.

Jak dodała, "to jest wojna rosyjska i to Rosja musi za nią zapłacić". Dlatego też wezwała do wypracowania nowych rozwiązań, aby finansować wojskową odpowiedź Ukrainy tak, by na podstawie zamrożonych aktywów zaproponować Ukrainie pożyczkę reparacyjną.

Rosyjskie drony w Polsce. Unia Europejska reaguje

Na wydarzenia w Polsce stanowczo zareagował także unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius.

"UE musi pilnie rozwinąć tarczę antydronową wzdłuż całej wschodniej flanki UE" - napisał w środę na X. "Rosja znów wystawia na próbę sąsiednie państwa, UE i NATO" - dodał.

Z kolei szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała, że "Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem".

- Czekamy na informacje o tym, co się wydarzyło. Znamy oświadczenia polskiego rządu i polskiego premiera. (...) Unia Europejska jest zjednoczona - zapewniła.

"Najpoważniejsze naruszenie od początku wojny"

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła natomiast, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy.

- W Polsce doszło do najpoważniejszego naruszenia europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny. Wszystko wskazuje na to, że było to działanie celowe, a nie przypadkowe - przekazała w oświadczeniu.

Kallas powiedziała, że jest w kontakcie z NATO i ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim, oraz śledzi rozwój sytuacji.

- UE w pełni solidaryzuje się z Polską. Wojna Rosji eskaluje, a nie kończy się. Musimy zwiększyć koszty (kontynuowania tego konfliktu - red.) dla Moskwy, wzmocnić wsparcie dla Ukrainy i inwestować w obronność Europy - oceniła.

