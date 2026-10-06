W skrócie Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła ataki na cywilne statki na Morzu Czarnym jako niedopuszczalne.

W ciągu dwóch dni doszło do trzech ataków dronami na statki w rejonie Bułgarii i Rumunii, w wyniku których zginęły co najmniej cztery osoby.

Jednostka 'Alfa Watan' zatonęła po uderzeniu drona, a statek 'Able' został uszkodzony i wybuchł na nim pożar, jednak cała załoga została ewakuowana.

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"Sytuacja na Morzu Czarnym jest coraz bardziej niepokojąca. Statki towarowe i niewinni członkowie załóg stają się celami, a ludzie tracą życie na morzu" - napisała szefowa KE na platformie X.

Ursula von der Leyen odniosła się w ten sposób do ataków, do których doszło w ostatnich dniach. We wtorek drony uderzyły w dwa statki znajdujące się w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii na Morzu Czarnym, a w poniedziałek u wybrzeży Rumunii trafiony został turecki statek wiozący ukraińskie zboże.

"Dokładne okoliczności obu tych incydentów są nadal ustalane, ale rozwój sytuacji jest bardzo niepokojący" - stwiedziła.

"Ataki na statki cywilne są nieakceptowalne. Wyrażamy pełną solidarność z naszymi państwami członkowskimi na wschodniej flance" - dodała von der Leyen.

Ataki na Morzu Czarnym. Trzy statki trafione w ciągu dwóch dni

W ostatnich dniach nasiliły się ataki na statki handlowe znajdujące się na Morzu Czarnym. We wtorek drony uderzyły w dwie jednostki znajdujące się u wybrzeży Bułgarii: pływający pod banderą Togo statek "Alfa Watan" oraz zarejestrowany w Palau "Able".

Pierwszy ze statków został poważnie uszkodzony i zatonął. Wstępne informacje mówią o dwóch ofiarach śmiertelnych i 11 uratowanych członkach załogi. Na drugiej jednostce wybuchł pożar, w wyniku którego rannych miało zostać kilka osób. Ostatecznie jednak wszystkich 18 członków załogi miało zostać bezpiecznie ewakuowanych.

Z kolei w poniedziałek drony uderzyły w turecki statek towarowy przewożący ukraińskie zboże. Do ataku doszło u wybrzeży Rumunii. W jego wyniku zginęło dwóch członków załogi.



