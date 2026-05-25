W skrócie Liczba zgonów związanych z epidemią wirusa Ebola w środkowej Afryce osiągnęła co najmniej 220 przypadków, a wykrywanie zachorowań jest opóźnione.

Szef WHO poinformował o utrudnieniach w walce z epidemią spowodowanych brakiem szczepionek oraz przemocą w prowincjach Ituri i Kiwu Północne.

Epidemia dotknęła przede wszystkim Demokratyczną Republikę Konga, gdzie odnotowano 750 przypadków zakażenia wirusem Ebola, a poziom zagrożenia został podniesiony do najwyższego.

Według WHO priorytet stanowi wdrażanie dostępnych terapii eksperymentalnych oraz izolacja osób zakażonych szczepem Ebola Bundibugyo, na który nie istnieje szczepionka.

Według informacji przekazanych w poniedziałek przez szefa WHO ofiar epidemii wirusa Ebola w centralnej Afryce może być 220.

- Opóźnienie w wykrywaniu przypadków sprawiło, że służby ratunkowe muszą teraz nadrabiać zaległości - powiedział Tedros Adhanom, cytowany przez agencję Reutera.

- Pilnie zwiększamy skalę operacji, ale w tej chwili epidemia nas wyprzedza - powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia. Walkę z epidemią utrudnia brak szczepionek oraz niestabilna sytuacja polityczna i przemoc w północnych prowincjach Ituri i Kiwu Północne.

Wirus Ebola w środkowej Afryce. Szef WHO z apelem

W sobotę Światowa Organizacja Zdrowia informowała, że w środkowej części Afryki, głównie w Demokratycznej Republice Konga, odnotowano 750 przypadków zachorowań wywołanych zakażeniem wirusem Ebola. Tego samego dnia organizacja podniosła poziom zagrożenia w DRK do najwyższego.

W poniedziałek władze Ugandy poinformowały o śmierci w wyniku zakażenia wirusem Ebola dwóch osób. Łącznie w tym kraju zmarło siedmioro chorych. Szef WHO zaapelował do wszystkich państw sąsiadujących z Demokratyczną Republiką Kongo o "podjęcie natychmiastowych działań".

Według WHO ognisko epidemii mogło za sprawą opóźnień w testowaniu pozostawać niezauważone. Sytuacja trwała przez kilka tygodni. Sprawiło to, że charakteryzujący się wywoływaniem ograniczonych ognisk epidemicznych szczep Ebola Bundibugyo, rozprzestrzenił się po całym kraju.

Sytuacja w DRK jest tym trudniejsza, że przeciwko Ebola Bundibugyo nie opracowano dotąd szczepionki ani specyficznych procedur medycznych. Priorytetem dla WHO stało się wdrażanie dostępnych terapii eksperymentalnych oraz izolacja zakażonych.

Źródło: Reuters





