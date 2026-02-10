W skrócie Peter Szijjarto złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Petera Magyara.

Lider opozycji oskarżył wcześniej szefa węgierskiego MSZ o powiązania ze sprawą zatrucia w fabryce Samsunga.

Według sondaży partia TISZA Petera Magyara prowadzi przed wyborami na Węgrzech.

Peter Szijjarto oskarżył we wtorek lidera węgierskiej opozycji Petera Magyara o publiczne zniesławienie i "rażące kłamstwa", związane z nagłośnioną dzień wcześniej przez portal Telex sprawą zatrucia pracowników fabryki Samsunga w miejscowości God.

Szef węgierskiej dyplomacji ocenił w podcaście Truth Hour, że Magyar "przekroczył pewną granicę". - Nie będę tego tolerował - powiedział Szijjarto.

Węgry. Peter Szijjarto wniósł zawiadomienie, chodzi o lidera opozycji

- Składam zawiadomienie i zobaczymy, czy Magyar weźmie na siebie odpowiedzialność jak mężczyzna, czy schowa się za (przewodniczącą Komisji Europejskiej - przyp. red.) Ursulą von der Leyen i (przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej - przyp. red.) Manfredem Weberem, powołując się na immunitet Brukseli, aby uniknąć odpowiedzialności - dodał szef węgierskiego MSZ.

Szijjarto zapowiedział też podjęcie kroków prawnych przeciwko portalowi Telex za szerzenie - jak to określił - "masowej kampanii dezinformacyjnej".

Przypomnijmy, że Peter Magyar wezwał w poniedziałek w nocy w nagraniu zamieszczonym na Facebooku do dymisji Szijjarto i wszystkich członków rządu, którzy wiedzieli o sprawie zatruć w fabryce Samsunga.

- Osobiście lobbował za tym, aby zakład nie został zamknięty, pomimo że poziom zanieczyszczeń setki razy przekraczał dopuszczalne normy - powiedział lider opozycyjnej TISZY w odniesieniu do Szijjart.

Węgry. Napięcie na linii władza - opozycja. W tle kluczowe wybory

- Szijjarto przeprowadzał comiesięczne spotkania z Yi Hyun Changiem, ówczesnym prezesem Samsung SDI. Jak myślicie, jak duże były worki pieniędzy, które otrzymali za uchronienie fabryki przed zamknięciem lub za zapewnienie Samsungowi pozwoleń środowiskowych w ciągu kilku minut? - pytał retorycznie lider węgierskiej opozycji.

Śledztwo portalu Telex ujawniło, że fabryka Samsunga w położonym niedaleko Budapesztu God nie podjęła odpowiednich środków, by chronić swoich pracowników przed unoszącymi się w powietrzu rakotwórczymi materiałami katodowymi.

Według Telexu firmie pomagały kontakty z rządem, dzięki którym "zamiatano sprawę pod dywan".

Dziennikarskie śledztwo na Węgrzech. Poważne zarzuty pod adresem ekipy Orbana

W 2001 roku, za czasów pierwszego rządu Viktora Orbana, południowokoreańska firma zaczęła produkować w God ekrany CRT, panele telewizorów plazmowych i wyświetlacze telefonów komórkowych.

Problemy zaczęto zgłaszać dopiero wówczas, gdy produkcję przestawiono na baterie i zwiększono jej skalę - powiadomił Telex, który w powołał się w artykule na rozmowy z pracownikami fabryki i dokumenty zebrane w toku śledztwa.

"Kontrole bezpieczeństwa wykazały, że firma wiedziała co najmniej od 2021 roku, że jej system oczyszczania powietrza jest niewystarczający i nie podjęła żadnych działań. Źródła twierdzą, że wynikało to z faktu, że inwestycja była wspierana przez wpływowych członków rządu, w tym ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto" - napisał Telex.

"W rezultacie, chociaż wiosną 2023 roku zakład mógł zostać zamknięty z powodu powtarzających się i poważnych naruszeń przepisów bezpieczeństwa oraz wprowadzania w błąd władz węgierskich, nie doszło do żadnych działań poza karą grzywny w wysokości 10 mln forintów (26 534 euro - red.)" - dodał portal.

Wybory na Węgrzech. W sondażach prowadzi opozycyjna partia TISZA

Do wniesienia zawiadomienia przez Szijjarto doszło na dwa miesiące przed planowanymi wyborami na Węgrzech. Te mają się odbyć 12 kwietnia.

Według sondaży największą szansę na wygraną ma opozycyjna partia wspomnianego Petera Magyara. Z badania pracowni 21 Reseach Center Survey wynika, że przewaga TISZY nad rządzącą koalicją wynosi 16 punktów procentowych (53 proc. do 37 proc.).

Do tej pory, oprósz partii Fidesz I TISZA, oficjalnej rejestracji komitetów wyborczych dokonało sześć węgierskich ugrupowań politycznych.

