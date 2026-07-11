Szef Ukraińskiego IPN napisał o Wołyniu, bije się w pierś. "Przyznajemy"

W skrócie Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej potwierdził, że w 1943 roku na Wołyniu doszło do tragicznych wydarzeń.

Zaapelował, by te wydarzenia nie wpływały negatywnie na przyszłość i współpracę między Ukraińcami a Polakami.

W sobotę w Ołyce odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej z udziałem przedstawicieli Polski i Ukrainy, a w niedzielę w całej diecezji wołyńskiej zaplanowano msze żałobne za zamordowanych Polaków i Ukraińców.

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W sobotę przypada 83. rocznica tzw. krwawej niedzieli na Wołyniu, czyli kulminacji zmasowanych ataków ukraińskich nacjonalistów na cywilną ludność polską.

"Mówiąc o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu w 1943 roku, przyznajemy: miały one miejsce i należy o nich pamiętać. Ta pamięć musi być uczciwa, rzetelna i wolna od politycznych manipulacji" - napisał na Facebooku szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

"(Zbrodnia wołyńska - red.) Nie powinna stać się bronią, która ponownie dzieli Ukraińców i Polaków. Wręcz przeciwnie, powinna nas łączyć świadomość, że zrozumieliśmy błędy przeszłości i jesteśmy gotowi wspólnie pracować na rzecz przyszłości" - zaapelował Ołeksandr Ałfiorow.

Zbrodnia wołyńska. W niedzielę msze żałobne w Ukrainie

Ałfiorow w sobotę w ukraińskiej Ołyce uczestniczył w uroczystości upamiętniającej ofiary rzezi wołyńskiej. Polski rząd reprezentował tam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef Ukraińskiego IPN poinformował, że w niedzielę - decyzją podległej mu instytucji oraz Kościoła Prawosławnego Ukrainy - we wszystkich parafiach diecezji wołyńskiej odbędą się msze żałobne "za niewinnie zabitych Polaków i Ukraińców".

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Ukraiński IPN o zbrodni wołyńskiej. "Postrzegamy ją w szerszych ramach"

W rozmowie z PAP szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej zaznaczył, że jego naród uznaje zbrodnię wołyńską.

- Trwa dialog między historykami, a w ciągu ostatniego półtora roku nastąpił największy postęp w porównaniu z wcześniejszymi latami w kwestii prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. To jest bezpośredni dowód na to, że strona ukraińska uznaje istnienie tragedii wołyńskiej - przekazał Ołeksandr Ałfiorow.

Jak dodał, strona ukraińska postrzega rzeź wołyńską "w szerszych ramach chronologicznych - od 1939 do 1947 roku, kiedy mówimy o okresie II wojny światowej, naciskach reżimów komunistycznych oraz powstaniu tych negatywnych, tragicznych zjawisk, które istniały między ludnością cywilną i zorganizowanymi formacjami zbrojnymi".





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