W skrócie Morgan McSweeney zrezygnował z funkcji szefa sztabu premiera Wielkiej Brytanii po ujawnieniu doradztwa w sprawie nominacji Petera Mandelsona na ambasadora w USA.

Decyzja o nominacji Mandelsona została oceniona jako błędna przez McSweeney'a, a Keir Starmer podziękował mu za współpracę i uznał ją za zaszczyt.

Liderka opozycji Kemi Badenoch i anonimowy polityk Partii Pracy uznali, że rezygnacja McSweeney'a nastąpiła zbyt późno, a Nigel Farage sugerował rychły koniec kadencji Starmera.

Szef sztabu premiera Wielkiej Brytanii Morgan McSweeney, podał się w niedzielę do dymisji.

Jak podkreślił, bierze na siebie odpowiedzialność za doradzenie Keirowi Starmerowi, aby mianował Petera Mandelsona na ambasadora w Stanach Zjednoczonych, pomimo jego znanych powiązań z Jeffreyem Epsteinem.

Wielka Brytania. Szef sztabu premiera zrezygnował

Agencja Reutera przekazała, że po ujawnieniu informacji o znajomości Epsteina z Mandelsonem, Starmer "stoi w obliczu tego, co powszechnie uważa się za najpoważniejszy kryzys w ciągu 18 miesięcy sprawowania władzy". Związane jest to z jego decyzją o oddelegowaniu Mandelsona do Waszyngtonu w 2024 roku.

Morgan McSweeney w swoim oświadczeniu podkreślił, że "decyzja o powołaniu Petera Mandelsona (na ambasadora w USA - red.) była błędna. Zaszkodził naszej partii, naszemu krajowi i zaufaniu do samej polityki".

"Kiedy mnie o to poproszono, doradziłem premierowi, aby dokonał tej nominacji i biorę pełną odpowiedzialność za tę radę" - nadmienił szef sztabu premiera Wielkiej Brytanii.

Głos w sprawie rezygnacji McSweeney'a zabrał także sam Keir Starmer, który stwierdził, że współpraca z 48-letnim doradcą "była dla niego zaszczytem". - Nasza partia i ja jesteśmy mu wdzięczni i dziękuję mu za jego służbę - mówił Starmer, jednocześnie chwaląc McSweeney'a za pomoc Partii Pracy w wygraniu wyborów w 2024 roku.

Afera Epsteina. Szef sztabu Starmera rezygnuje

Z kolei zdaniem liderki opozycji Kemi Badenoch, rezygnacja Morgana McSweeney'a była spóźniona. Polityk z Partii Konserwatywnej stwierdziła również, że Keir Starmer "musi wziąć odpowiedzialność za swoje fatalne decyzje".

Polityk Partii Pracy, który wypowiedział się pod warunkiem zachowania anonimowości wyraził podobne stanowisko - w jego ocenie rezygnacja McSweeney'a była zbyt późna. - Daje to premierowi trochę czasu, ale i tak to już koniec - dodał.

Nigel Farage z partii Reform UK również ocenił, że czas Starmera "wkrótce się skończy".

Reuters przypomina, że Peter Mandelson został zwolniony z funkcji ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych we wrześniu minionego roku, kiedy na jaw zaczęły wychodzić jego powiązania z przestępcą Jeffreyem Epsteinem.

Źródło: Reuters

