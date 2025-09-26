W skrócie Szef Pentagonu Pete Hegseth ma wygłosić przemówienie w bazie piechoty morskiej, w którym zaprezentuje nową wizję "Departamentu Wojny" i przedstawi generałom nowe standardy sprawności oraz wyglądu, które mają obowiązywać w armii USA.

Do bazy wojskowej niedaleko Waszyngtonu nagle zwołano niemal wszystkich amerykańskich generałów i admirałów, co wywołało liczne spekulacje i niepokój co do powodów spotkania oraz bezpieczeństwa.

Hegseth planuje redukcję liczby generałów o 20 proc., a jego przemówienie ma być demonstracją siły i szansą na podkreślenie konieczności lojalności w armii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według CNN, przemówienie w bazie piechoty morskiej pod Waszyngtonem, które ma wygłosić ma Hegseth, będzie dotyczyć nowej wizji resortu przemianowanego na "Departament Wojny". Szef Pentagonu ma wygłosić wykład na temat "etosu wojownika" oraz wyłożyć generałom nowe standardy sprawności fizycznej i wyglądu, jakie mają obowiązywać pod jego rządami.

- Ma to być pokaz siły tego, jak wygląda teraz nowe wojsko pod rządami prezydenta - powiedział CNN przedstawiciel Białego Domu.

Wystąpienie Hegsetha, byłego prezentera telewizji Fox News, ma zostać nagrane i rozpowszechnione później przez Biały Dom. Hegseth od początku zapowiadał, że jednym z jego głównych celów jako szefa Pentagonu ma być wpojenie żołnierzom "etosu wojownika" i uczynienia armii bardziej "zabójczej".

USA. Pilne zgromadzenie generałów w bazie wojskowej

Informacje o przyczynach zebrania potwierdził również "Washington Post", który jako pierwszy napisał o planach nagle zwołanego zgromadzenia niemal wszystkich generałów i admirałów stacjonujących na całym świecie.

Pierwotnie dowódcom nie podano przyczyny bezprecedensowego zebrania, co wzbudziło w wojsku niepokój, spekulacje, a nawet o bezpieczeństwo zebrania wszystkich dowódców w jednym miejscu. Według dziennika, przemówienie odbędzie się we wtorek.

Jeszcze w piątek były dowódca wojsk lądowych USA w Europie generał Ben Hodges napisał, że podobne zebranie miało miejsce w 1935 r. w Berlinie, kiedy niemieckim dowódcom kazano złożyć przysięgę wierności wobec Adolfa Hitlera, a nie konstytucji. "Fajna historia, generale" - odpowiedział z sarkazmem Hegseth we wpisie w serwisie X.

Jak pisze "WP", mimo ujawnienia przyczyny spotkania, wśród dowódców nadal panują obawy dotyczące zwolnień czołowych dowódców. Hegseth już wcześniej zapowiedział plany redukcji liczby generałów o 20 proc. i dokonał szeregu zwolnień, w tym m.in. szefa wojskowej agencji wywiadowczej DIA. Doniesienia CNN sugerują, że obawy te mogą nie być bezpodstawne.

- Chodzi o to, żeby wprowadzić konie do stajni i zahartować je - powiedział telewizji urzędnik Pentagonu zaznajomiony z planem. - A faceci z gwiazdkami na pagonach to lepsza publiczność z punktu widzenia optyki. To okazja dla Hegsetha, żeby im powiedzieć: albo jesteście z nami, albo potencjalnie skróci się wasza kariera - dodał.

"Wydarzenia": Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. Obejmie całą Warszawę Polsat News