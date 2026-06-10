Szef Pentagonu z ostrzeżeniem dla władz Kuby. "Byłoby nierozsądne"

W skrócie Pete Hegseth podczas wizyty w bazie Guantanamo ostrzegł władze Kuby, że pozyskanie broni zagrażającej Stanom Zjednoczonym doprowadziłoby do konfrontacji, której Hawana nie wytrzyma.

Szef Pentagonu stwierdził, że wojsko amerykańskie jest gotowe zapewnić prezydentowi wszystkie potrzebne opcje w przypadku eskalacji sytuacji z Kubą.

Według doniesień agencji i portali, Pentagon rozmieścił wojsko i sprzęt, nałożył sankcje na kubańskie władze i przygotowuje się na możliwy upadek reżimu na Kubie.

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Przemawiając do amerykańskich żołnierzy podczas wizyty w bazie Guantanamo, Pete Hegseth podkreślił, że nadal ma nadzieję na pozytywne relacje z Kubą - przekazała agencja Reutera.

- Byłoby nierozsądne, gdyby rząd Kuby próbował nabyć lub uzyskać dostęp do rodzajów broni zdolnych dosięgnąć tej bazy lub terytorium Stanów Zjednoczonych - powiedział szef resortu, nie podając szczegółów.

Szef Pentagonu ostrzega Kubę. "Nie byliby w stanie wytrzymać"

Amerykański minister wojny wskazał, że dążenie Kuby do pozyskania broni stanowiącej zagrożenie dla USA doprowadziłoby do "konfrontacji, której nie tylko nie chcą, ale której nie byliby w stanie wytrzymać". - Żaden kraj na świecie nie może równać się z możliwościami Stanów Zjednoczonych - dodał.

Hegseth powiedział, że Waszyngton ma nadzieję, iż "wkrótce będzie mógł być przyjacielem przywódców rządu Kuby".

- Na razie zobaczymy, co się wydarzy. Ale ministerstwo wojny da naczelnemu dowódcy wszystkie opcje, jakich potrzebuje w ramach tego scenariusza - podkreślił.

Hegseth składa wizytę na Kubie. Ma "wzmocnić przekaz" USA?

Hegseth przyleciał do amerykańskiej bazy nad Zatoką Guantanamo na Kubie w środę przed południem. We wtorek Pentagon zapowiedział w komunikacie, że minister odwiedzi żołnierzy w bazie Guantanamo oraz w Tampie na Florydzie, gdzie znajduje się siedziba Dowództwa Centralnego (CENTCOM), odpowiadającego za siły USA na Bliskim Wschodzie.

To kolejna wizyta wysokiego rangą przedstawiciela USA na Kubie w ostatnim czasie. W maju generał Francis Donovan, stojący na czele amerykańskiego Dowództwa Południowego (SOUTHCOM), spotkał się z wiceszefem Sztabu Generalnego Kuby oraz innymi przedstawicielami wojska na obrzeżach bazy Guantanamo.

- Być może wizyta Hegsetha ma ponownie wzmocnić przekaz, że koszt nieprzystąpienia do rozmów (z USA - red.) może oznaczać użycie opcji militarnej, nawet gdy obserwatorzy coraz częściej ostrzegają przed potencjalnymi komplikacjami takiej operacji - powiedział Michael Bustamante, szef programu studiów kubańskich na Uniwersytecie w Miami.

Biały Dom zainteresowany Kubą. Niewykluczona operacja militarna

Według portalu Politico Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by USA mogły przeprowadzić atak na Kubę. Trump sugerował, że interwencja wojskowa nie będzie konieczna, choć jednocześnie zapowiadał "wzięcie" wyspy lub zmianę rządzącego tam reżimu.

W ubiegłym tygodniu USA objęły sankcjami prezydenta Kuby Miguela Diaza-Canela, jego żonę oraz kilku innych przedstawicieli władz i instytucji kubańskich. To kolejny element nasilającej się presji Waszyngtonu na komunistyczny rząd w Hawanie, po odcięciu dostaw ropy, które pogłębiło trwający na Kubie kryzys gospodarczy, oraz zaostrzeniu sankcji finansowych, które doprowadziło do exodusu zagranicznych firm z wyspy.

Serwis Axios napisał, że administracja w Waszyngtonie przygotowuje się na możliwy upadek władz Kuby, co może nastąpić już latem. Według informatorów portalu USA liczą, że przyczynią się do tego amerykańskie sankcje.





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