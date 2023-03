Szef Pentagonu: Tworzymy siłę bojową. To da Ukraińcom szansę

Szef Pentagonu Lloyd Austin uczestniczył w 10. spotkaniu grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy, w którym brali udział ministrowie obrony z 51 krajów.

Austin: To zmieni dynamikę bitwy w przyszłości

- Tworzymy siłę bojową do stopnia, który uważamy, że da Ukraińcom szansę na zmianę dynamiki na polu bitwy w pewnym punkcie w przyszłości, kiedykolwiek będą chcieli to zrobić. Platformy, szkolenie, utrzymanie i logistyka, które dostarczamy, uczynią znaczącą różnicę - powiedział Austin.

Szef Pentagonu odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy straty ponoszone przez Ukrainę podczas obrony Bachmutu, mogą przeszkodzić Ukrainie w przeprowadzeniu wiosennej ofensywy.

Jak ocenił, decyzja o tym, czy wycofać się z Bachmutu, należy do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i nawet jeśli zdecyduje się "zrepozycjonować" swoje siły, to nie będzie to oznaczać przegrania wojny.

- To prawdopodobnie będzie oznaczać, że pozycjonuje się tak, by zachować przewagę - powiedział Austin.

Gen. Milley o postępach Rosji pod Bachmutem

Występujący obok szefa Pentagonu przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley stwierdził, że Rosja dokonuje skromnych postępów pod Bachmutem, ale płaci za to ogromną cenę. Zwrócił też uwagę na to, że stosowana przez Rosjan strategia "bezmyślnych frontalnych ataków" skutkuje potężnymi stratami, giną setki żołnierzy każdego dnia.

- Fala za falą rosyjscy żołnierze są rzucani w chaos wojny, bez jakiejkolwiek zsynchronizowanej koordynacji - zauważył Milley.

Wskazał też, że po roku wojny dla Władimira Putina powinno być oczywiste, że nie jest w stanie osiągnąć swoich celów poprzez jej kontynuację. O przewadze Ukrainy wspieranej przez Zachód mówił też Austin.

- Ukraina jest zaopatrywana przez ponad 40 krajów. Tymczasem Rosja musi polegać na Iranie i Korei Północnej. Musi używać sprzętu pochodzącego z II wojny światowej. Więc Rosji kończy się sprzęt i kończą się jej przyjaciele - oznajmił szef Pentagonu. Zapowiedział przy tym, że partnerzy Ukrainy będą w dalszym ciągu "głęboko sięgać po nowe donacje" sprzętu dla Ukrainy przez cały rok.